人民网迪拜12月5日电 （记者管克江、任皓宇）12月3日下午，“世界因你而美丽：应对气候变化的女性领导力”主题边会在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角举办，集中展示女性在推进应对气候变化和绿色低碳发展方面的行动和故事。生态环境部宣传教育中心党委书记、主任田成川，联合国环境规划署生态系统司司长苏珊·加德纳参加边会并致辞。

田成川在致辞中充分肯定女性在应对气候变化中的重要作用。他表示，女性在环境保护和应对气候变化领域正在发挥着越来越重要的作用。希望各方继续推动女性积极参与应对气候变化，在寻求气候危机解决方案过程中对女性权益给予更多关注，同时支持进一步提升女性作为平等的伙伴参与全球气候治理，也呼吁女性在倡导绿色低碳生活理念、践行绿色消费方式等方面发挥先锋带动作用。

生态环境部宣传教育中心主任田成川致辞。COP28中国角供图

苏珊·加德纳在致辞中指出，联合国为提高女性权益和促进性别平等制定了一系列的政策和行动计划，在气候变化和生物多样性公约框架中都提出了相关的目标，确保妇女有平等的机会和能力，为应对气候变化、生物多样性丧失等全球挑战寻求解决方案做出贡献，希望可以为女性参与全球可持续发展创造更加平等有效的平台和未来。

联合国环境规划署生态系统司司长苏珊·加德纳致辞。COP28中国角供图

COP28中国代表团、国际组织、企业、文艺界的嘉宾代表分别围绕参与应对气候变化决策和行政管理中的女性力量、可持续发展和环境治理中的“她力量”、气候传播中的女性先锋案例、企业和社会组织可持续发展中的女性领导力、生态环境宣传教育在应对气候变化中的作用等主题发表了主旨演讲，分享了不同国籍、不同年龄段、不同行业的优秀女性参与应对气候变化的生动实践故事。

中国知名演员刘涛发表主旨演讲。COP28中国角供图

来自国际组织、企业、社会组织、研究机构等的嘉宾从行业和平台出发，就“如何加强应对气候变化工作中的女性领导力”主题进行了圆桌讨论，分享各自的经验和做法。

圆桌讨论环节。COP28中国角供图

最后，来自中国、摩洛哥、孟加拉、日本的5位青年女性代表本次边会共同发布《“世界因你而美丽：应对气候变化的女性领导力”性别倡议》，倡导让女性作为平等的伙伴参与全球气候治理工作，提高女性应对气候变化的社会和经济韧性，调动更多资源和资金流向应对气候变化中的性别平等。

现场发布《“世界因你而美丽：应对气候变化的女性领导力”性别倡议》。COP28中国角供图

“世界因你而美丽：应对气候变化的女性领导力”主题边会由生态环境部宣传教育中心主办，来自中国代表团、联合国环境署、多国代表团、国际机构、社会组织、学校、企业的嘉宾代表和媒体代表参加了会议。

(责编：王禹蘅、常红)