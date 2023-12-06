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中缅文化交流活动在曼德勒举行

2023年12月06日09:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月5日电 （记者孙广勇）11月24日，以“与丝路同行，让文化共融”为主题的中缅文化交流活动在缅甸中油国际管道公司中缅油气管道公司曼德勒总部丝路书屋内举行。

中缅文化交流活动现场。刘晨摄

中缅文化交流活动现场。刘晨摄

此次活动旨在通过中国传统文化展示，让中缅油气管道公司缅籍员工亲身体验中国文化的魅力，增进中缅方员工相互理解与信任，用文化架起胞波情谊的“丝路金桥”，促进企业和谐发展。

活动现场，50余名中缅员工欢聚一堂，积极参与各项文化活动。在中国传统文化讲座中，主讲人以《论语》《道德经》为主题，深入解读儒家和道家的核心思想，让大家深刻了解中国传统文化理念；第二场讲座以“胞波的由来”为主题，讲述中缅两国人民之间的深厚友谊；第三场讲座分享了中国古代四大名著的故事，带领大家领略中国古代文学的魅力。

中国剪纸体验、中国武术教学、民族乐器欣赏、民族服装体验、中国结制作、中国书法体验等项目，让缅籍员工在亲身参与中体会到中国文化的魅力，加深了对中华文化的理解。

“我是第一次深入接触中国文化，收获满满，不仅学到了很多中国传统文化，还亲身进行体验，增进了彼此的友谊。”中缅油气管道公司曼德勒管理处缅籍员工那丰说。

(责编：王禹蘅、常红)

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