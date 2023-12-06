人民网里约热内卢12月4日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间12月4日晚，由巴西康桥博智传媒有限公司和上海大学上海电影学院联合主办的第二届中国—巴西电影展（简称“中巴电影展”）暨“蓝鹦鹉”奖颁奖典礼在巴西里约热内卢举行。

仪式开始前，不少巴西民众已经早早入场等候。“作为中国文化的爱好者，这次电影展让我有机会从不同角度更深入地了解中国文化，我和我的家人都非常期待欣赏到更多来自中国的优秀电影作品。”当地居民亚历珊德拉告诉人民网记者。

作为首位中国大众电视金鹰奖最佳外国女主角奖获奖者，巴西著名演员卢塞莉亚·桑托斯因在电视连续剧《女奴》中饰演女主角伊佐拉而为广大中国观众熟知和喜爱。当晚，桑托斯以中巴电影展组委会主席身份出席了活动。桑托斯在致辞中表示，自己近年来一直致力于搭建巴中文化交流的桥梁，通过影视制作等方式推动两国文化交流。“相信中国电影进入巴西将促进巴西电影市场的蓬勃发展。同时，希望不断有新的巴西影视作品获得中国以及其他亚洲国家观众的认可。”桑托斯说。

第二届中巴电影展暨“蓝鹦鹉”奖颁奖典礼上，巴西著名演员卢塞莉亚·桑托斯为《环球时报》文娱新媒体平台“环球时报—娱评”推荐参展的影片《拨浪鼓咚咚响》创作团队代表颁发“蓝鹦鹉”奖。今年11月，《拨浪鼓咚咚响》荣获第36届中国电影金鸡奖最佳儿童片奖。人民网记者 时元皓摄

上海大学上海电影学院院长何小青在视频致辞中表示，作为本届电影展的联合主办方，上海电影学院组织推荐了多部优秀国产电影参加在巴西的展映。希望影展能助力中国电影走出去，促进中巴两国电影行业的交流合作。

巴西康桥博智传媒有限公司总经理陈翔广发表致辞。人民网记者 时元皓摄

巴西康桥博智传媒有限公司总经理陈翔广在致辞中表示，近年来，巴中两国人文交流取得许多丰硕成果，此次电影展的举办是两国民间文化交流合作不断深化的重要体现。希望中巴电影展逐渐发展成巴西有影响力的文化活动，进一步推动巴中两国电影业界合作，促进双方文化交流和民心相通。

第二届中巴电影展现场。人民网记者 时元皓摄

出席颁奖典礼的巴西电影和视听行业州际工人联盟主席路易斯·安东尼奥·杰拉斯对人民网记者表示，中巴电影展为中国和巴西两国影视文化交流提供了难得的机会，期待两国民众能够通过电影更加深入地了解彼此。

中国驻里约热内卢总领事馆代表、中巴电影业界代表以及巴方各界友好人士和当地华侨华人代表等100余人出席了活动。第二届中巴电影展于12月4日开幕，持续至12月7日，将展映14部来自中国和巴西的获奖故事片、纪录片和动画片等。

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