12月4日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，亚的斯亚贝巴大学孔子学院学生表演节目。新华社发（迈克尔·特韦尔德摄）

新华社亚的斯亚贝巴12月5日电（记者汪平）埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学孔子学院成立十周年庆典4日在位于埃塞首都的亚的斯亚贝巴大学举行。

亚大孔院的学生在现场表演了中国功夫、打竹板、中国戏曲联唱以及埃塞民族特色舞蹈，主办方还在现场进行了《你好，中文》的中文教材发布，这本教材分别通过当地语言阿姆哈拉语和奥罗莫语教授中文。

12月4日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，亚的斯亚贝巴大学孔子学院学生表演节目。新华社发（迈克尔·特韦尔德摄）

埃塞俄比亚教育部国务部长科拉在庆典仪式上表示，发展埃塞和中国人文交流是两国全面合作的基石，亚大孔院通过语言教育和文化交流，为促进埃塞和中国友谊作出了积极贡献。

中国驻埃塞俄比亚大使赵志远在致辞中说，亚大孔院已发展成为埃塞中文教育和中国与埃塞人文合作交流的重要平台，促进了人文交流和民心相通。希望亚大孔院积极践行中国领导人提出的全球文明倡议，在促进两国文化交流和深化中埃塞全天候战略伙伴关系中发挥更大作用，作出更大贡献。

12月4日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，亚的斯亚贝巴大学孔子学院学生表演中国功夫。新华社发（迈克尔·特韦尔德摄）

亚的斯亚贝巴大学校长塞缪尔称赞亚大孔院为发展两国友谊发挥了桥梁作用。他表示，希望巩固双方过去的合作成果，为两国的共同利益开辟新的合作领域。

天津职业技术师范大学党委书记张金刚说，十年来，亚大孔院一直致力于以专业的、高质量的中文教学服务中国和埃塞间文化交流活动，培养高质量埃塞本土中文人才，搭建中国和埃塞民心相通的友谊桥梁。

亚的斯亚贝巴大学孔子学院由天津职业技术师范大学与亚的斯亚贝巴大学合办。10年来，近万名埃塞学生参加了亚大孔院不同的中文教学项目。

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