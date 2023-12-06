新华社雅加达12月5日电 印度尼西亚搜救部门官员5日说，西苏门答腊省马拉皮火山日前喷发造成的死亡人数已上升到22人。

西苏门答腊省首府巴东搜救部门负责人马利克说，除最初找到的11名遇难者外，搜救人员4日和5日在不同地点又发现11名登山者遗体，目前仍有一人失踪。另据当地警方表示，这名失踪者在火山喷发时距离火山口不远，推测可能已经死亡。

马利克还说，3日火山喷发时山上共有75名登山者，已有52人获救，其中12人正在医院接受治疗。目前，巴东搜救局联合西苏门答腊省军警、自愿者和医护人员共200人组成联合救援队对火山口周围5.3平方公里的区域进行搜寻。当地正值大雨天气，加之火山烟雾及复杂地形的影响，给搜救工作带来困难。

马拉皮火山于当地时间3日14时54分突然剧烈喷发，喷出高达3000米的火山灰柱。印尼火山监测部门已禁止居民前往火山口周围3公里范围内的区域。印尼国家抗灾署5日说，马拉皮火山5日又经历5次喷发，火山灰柱高达800米，火山口周围4个乡镇受到影响，建议人们戴上口罩。

印尼是世界上火山最多的国家之一，境内现有129座活火山。马拉皮火山海拔2891米，是印尼最活跃的火山之一。

(责编：贾文婷、崔译戈)