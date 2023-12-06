本报记者 刘少华

11月10日，在肯尼亚姆洛隆戈，Kilimall主播为“黑色星期五”购物季直播带货。Kilimall成立于2014年，是一家在非洲设立海外仓并实现在线支付的中国电商平台。

新华社发

7月19日，在美国纽约举办的第24届中国纺织品服装贸易展览会上，客商（左）在一家中国上海的企业展位选看面料。

新华社记者 谢 锷摄

11月28日，在位于江西省赣州市南康区的赣州国际陆港，比亚迪新能源汽车将通过铁路运送至深圳盐田港出口国外。

朱海鹏摄（人民视觉）

近年来，不论是大市值上市公司，还是中小微企业，中国企业“出海”现象，密集地出现在我们的视野中。它们或产品出海，或品牌出海，或服务出海，或供应链配套出海，不断推陈出新，亮点纷呈。

从“老三样”到“新三样”

产品科技含量十足

在位于迪拜市中心的“Tilal Al Ghaf”社区，不时能看到服务机器人在椰枣树密布的街道上穿梭，帮助人们运送包裹。而在离这个社区30分钟车程的迪拜国际机场，一群训练有素的自助值机机器人，则有条不紊地帮助乘客办理手续，指引乘机路线。

这些机器人的共同特点是，都来自中国企业。

今年10月16日—20日，在迪拜举办的全球最大科技展之一“GITEX GLOBAL”，吸引了超过250家中国科技公司参展。其中，腾讯云的公共服务应用TAMM、特斯联TacOS智能城市操作系统、美团第四代无人机、济驭科技的无人驾驶系统、云深处的工业级四足机器人X30……中国科技企业的产品多到让人应接不暇。

展会上，来自中国的机器人备受瞩目。现场展示了包括送餐机器人、物流配送机器人、巡逻机器人在内不同类型的机器人，吸引了不少参展人员驻足打卡。

这种有科技感的产品输出，是近几年中国企业出海的重要特征之一。

在接受记者采访时，长期关注出海的霞光智库负责人何维认为，过去，中国企业出海更多是依靠低成本的生产，提供加工产品。近几年来，这种现象正发生一个重要的变化——科技成为出海的内核。

“现阶段，许多中国企业已经突出重围，成为全球市场的领先者。”何维表示，疫情放开后，超六成企业有海外业务拓展计划，纷纷展现出了很强的对海外业务发展的信心。通过技术创新、资金支持和本土化等方式，中国企业积极探索全球市场，在以智能硬件、汽车为代表的制造业，移动互联网、电子商务、云计算等为代表的数字经济等领域，都形成了独特的竞争优势。

的确，在这轮由5G、AI等技术所驱动的数字经济全球化浪潮中，脱颖而出的中国企业，在汽车、家电、工业设备、软件应用等多方面的智能化取得了长足进步，进而在世界各地获得了发展的良机。

中国在海外热销的产品，已经悄然从“老三样”变成了“新三样”。

所谓“新三样”是指电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等，所谓“老三样”是指服装、家具、家电等。全新的产品，正在成为我国外贸增长的新动能，而外贸出口主打产品的“新旧之变”，更彰显了我国对外贸易结构的持续优化。

事实上，制造业为引领的中国企业出海，正彰显出中国制造强劲的全球竞争力。比如，在全球动力电池市场，国际研究机构SNE Reserch的数据显示，今年1—5月全球装车量前十的企业中，中国企业占了6个席位，其中第一、第二都是中国企业。

而在软件方面，中国企业在海外移动APP市场已经深耕多年，拥有越来越亮眼的成绩。

比如，专注深耕中东、东南亚等海外新兴市场的赤子城科技，推出多款核心应用程序，包括MICO、YoHo、TopTop、SUGO等，分别切入视频、语音、游戏、陪伴社交，市场表现亮眼。其中，视频社交应用Yumy负责人认为，中国企业在音视频社交产品的创新能力上具有一定优势，当海外企业还在单纯以聊天、约会为社交产品的主导模式时，国内的社交应用程序已经拓展出更为丰富的产品形式，找到了弯道超车的机会。

从范围上看，出海市场由近及远，逐步扩张。从传统的东南亚市场，到成熟的北美、欧洲与澳大利亚市场，再到新兴的南美、非洲和中东，都能看到中国新兴企业与创新产品的身影。

从吃火锅到刷短剧

中国休闲时尚受追捧

中国人喜爱的生活方式，正在经由“出海”这个途径，走到越来越多的国家，得到各国人民的认可。

一个例子是，中国年轻人热爱的新茶饮，正在海外市场流行起来。

今年10月，中国新茶饮品牌“甜啦啦”在印度尼西亚同时开出6家店铺，成为其首批开业的海外门店。此前，以“喜茶”“蜜雪冰城”等为代表的中国新茶饮品牌，已经在印尼市场取得先机，凭借较低的定价、相对美观的门店和良好的用餐环境，中式鲜果茶逐渐成为当地消费者的新选项。

在整个东南亚，中国新茶饮品牌都刮起了一阵风。早在2018年，新茶饮品牌刚刚出海时，“喜茶”和“奈雪的茶”都进入了新加坡市场。此后，“霸王茶姬”凭借“中国风”和“原叶鲜奶茶”的概念在马来西亚站稳了脚跟。而扩张最为迅速的“蜜雪冰城”，到今年4月，在越南和印尼的门店数就已分别超过1000家。

除此之外，中餐品牌也通过消费体验以及品质、口味来赢得消费者，将中国味道带到了全球。

火锅是其中的代表。2012年12月，海底捞在新加坡开设海外第一家分店。多年来，海底捞一直向全球扩张。2022年年底，海底捞海外业务子公司特海国际正式在港交所挂牌上市。

今年，中国火锅加快了走出去的步伐。在东南亚，今年1月，呷哺呷哺海外第一家店也落地新加坡；而小龙坎目前在马来西亚的门店数量已达到5家，在新加坡和柬埔寨还分别拥有4家和2家门店；在泰国曼谷和普吉岛等热门度假胜地，越来越多的火锅餐厅新近开张。

在欧洲，中国火锅品牌呈现“组团出海”的趋势。据不完全统计，仅今年在欧洲开店的国内火锅品牌就有小龙坎、大龙燚、谭鸭血、刘一手、蜀九香、蜀大侠、朝天门等，地点遍布欧洲，从西班牙到葡萄牙，从法国到英国，火锅品牌正走向遥远的欧洲市场。有火锅从业者直言，“几乎是开一家店就火一家店”。

新加坡《联合早报》评价：继中国科技品牌俘获消费者芳心后，中国饮料连锁店在东南亚国家迅速扩张，麻辣火锅也成了各国美食爱好者的新宠。

印度尼西亚《雅加达邮报》发表评论文章称，蜜雪冰城与名创优品等中国国际零售品牌，不只是一个个成功的商业故事，还可帮助中国在印尼推广正面的中国形象。

除了“舌尖上的味道”，中国人民习惯的生活方式中，刷剧和读网文，也开始走向世界。

在视频领域，国家广电总局发展研究中心发布的《2023中国剧集发展报告》显示，微短剧出海逐渐成为新赛道。一方面，从海外销售发行和传播渠道看，渠道平台呈多元化发展态势。调研显示，影视制作公司在进行海外剧集的发行时，既与外国本土电视台或者传媒机构合作，又通过国内视频平台的国际版实现海外传播，还与国际流媒体平台合作，等等。整体而言，互联网传播成为主流。另一方面，微短剧出海变热，视频平台和网文平台是两大主体。除了传统视频网站的国际版APP及各自的海外社交平台账号之外，还涌现出网络文学平台推出的ReelShort、FlexTV、GoodShort、MoboReels等独立微短剧出海APP。

在网络文学领域，中国作协网络文学中心发布的数据显示，截至2022年底，中国网络文学海外市场规模超过30亿元，累计向海外输出网文作品16000余部，海外用户超1.5亿人，遍及世界200多个国家和地区。事实上，海外应用商店的网文APP排行榜中，来自中国的APP往往名列前茅。

从“中国制造”到“全球品牌”

追求高附加值、高溢价产品

不知不觉间，曾经的“中国制造”，正在转型为“全球品牌”。从利润微薄的传统代工厂到与国际接轨的全球化品牌，众多中国企业借助更多元的营销渠道，以及本地化视角下的精细运营，实现了产品价值的提升。

直观的表现是，提到“中国制造”，大家想到的更多是网络游戏、社交软件、直播APP、智能手机、新能源汽车、创新药品等具有高附加值、高溢价的产品。在一些细分领域，相比欧美传统巨头，中国产品与服务甚至开始有取而代之的态势。

新能源汽车无疑是其中的佼佼者。今年，中国汽车出口量第一次成为世界第一。中国汽车工业协会公布的今年上半年中国汽车出口数据为214万辆，这一数字领先于日本的202万辆。而为中国跃升为全球最大汽车出口国立下汗马功劳的，正是新能源汽车。

全球汽车行业的目光，不断投向中国。在著名的慕尼黑车展上，参展的厂家中有70家是中国汽车产业相关企业，既有整车企业、电池相关企业，也有智能汽车软硬件相关企业。今年上半年，宝马集团董事长齐普策两次访问中国，他感慨，“中国动向将引领世界的方向”。

3D扫描仪、3D打印机也是一个很好的例子。

“欧洲有一个医生用户，自己的孩子缺了一条胳膊，他使用我们的3D扫描仪，为孩子制作了一个适配度很高、很舒服的假肢。这令我们很有感触。”知象光电 Revopoint创始人、CEO周翔分享了这样一个故事。这家2014年创立的中国企业，建立了从微结构光芯片到高精度3D视觉算法的自主技术体系，研发的3D扫描仪销量领先，终端用户遍及全球150多个国家或地区。

值得一提的是，来自中国的3D扫描仪、3D打印机正在主导全球消费市场。据了解，亚马逊3D打印机类目中，前三名卖家都来自深圳，同时，中国卖家占据接近90%的市场份额。

海关数据显示，2023年1—6月，中国桌面消费级3D打印机出口达146.9万台，价值近22亿元。目前，3D扫描仪、3D打印机的中国卖家，正打开全球更广泛的市场，将中国智能制造产品，带到世界各国和地区的不同类型用户的生活和工作中。

事实上，在各行各业，中国产品都正在经历品牌化的转型升级，其中不少取得了亮眼的表现。亚马逊数据显示，过去三年，亚马逊上的中国品牌型卖家数量增长了近3倍，品牌型卖家的销售额在过去一年里实现了双位数增长。

中国企业走向全球，也需要多方合力，不断拓展“走出去”的可能性。在很多地方，企业选择组团出海。

11月17日，2023江苏国际文化贸易展览会在马来西亚吉隆坡开幕，扬州5家文化贸易企业亮相展会，扬州企业带去了美食、琴筝、牙刷、毛绒玩具等产品。

今年上半年，成都高新区企业赴欧洲“出海引智力拓市场”交流活动、成都高新区海外招商及投资招引活动等相继开展。通过“政府搭台、企业唱戏”的方式，成都高新区不断推动企业“组团出海”，助力企业拓展业务版图。

在经济全球化和“一带一路”建设带来的新机遇下，中国企业纷纷加入探索“出海”之道的浪潮。从国有企业到民营企业，从基建、外贸项目到制造业、服务业、高端科技企业，中企“走出去”的脚步不断加快。

在海外，越来越多的合作平台，为中国企业提供着走向全球的机会。

迪拜商会与皇家贝尔特展览公司11月1日签署谅解备忘录成立中国创新中心，以帮助更多中国企业进入迪拜并从迪拜走向全球，这也是中东地区首个专为中国企业展示创新技术与服务的平台。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔表示，中国创新中心可以成为中国企业进入全球市场的门户，帮助中国企业利用迪拜独特的竞争优势更好开拓全球市场，这也有助于进一步加强迪拜及中国之间的经贸联系。

以北斗、云计算为代表

“新基建”造福世界

伴随着中国新型基础设施建设发展，“新基建”也正在走出国门，造福世界。

所谓新型基础设施，是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

北斗系统走向世界，就是个很好的例子。“北斗优势已被全世界认可。”中国工程院院士刘经南说，北斗系统是全球唯一集通信、导航、遥感及搜救功能于一体的导航系统。

2020年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，标志着北斗系统进入全球化发展新阶段。作为联合国认可的四大全球卫星导航系统之一，北斗系统已服务全球200多个国家和地区用户。基于北斗的土地确权、精准农业、智慧港口等产品，已在东盟地区、南亚、西亚、东欧、非洲等地成功应用，服务当地的经济社会发展。

如今，北斗“出海”已经结下了丰硕的成果。在科威特，北斗系统辅助建造了300米高的科威特国家银行总部大楼，保证了纵向垂直的精度；在莫桑比克，植保无人机利用北斗系统获取定位信息，准确按照设定的路径喷洒农药，极大提高了水稻种植的作业效率；在沙特阿拉伯，北斗应用于测量测绘地理信息的采集、城市市政基础设施建设、沙漠人员车辆定位等领域；在黎巴嫩，北斗高精度技术运用到贝鲁特港口码头的施工测量；在布基纳法索，医院建设项目将北斗高精度技术运用到测绘中，6天就完成了施工测量，缩短一半以上的建造时间；在突尼斯，中国北斗卫星导航系统建立了首个海外中心中阿北斗中心……

“北斗为全世界人民带来了福利，它是属于世界的卫星导航系统。”阿拉伯天文学和空间科学联盟秘书长阿瓦尼·莫·萨利赫·卡萨瓦内说。

另外一个例子，是中国云计算企业服务全球。在数字经济浪潮中，云出海已然成为一道必选题，阿里云、华为云、腾讯云、百度云、浪潮云等“中国云”，都大步走向了海外市场。

如今，中国云计算企业的出海足迹已经扩展到拉美、中东、非洲、欧美等地域，直面海外市场云计算巨头。分析人士认为，随着中国企业出海掀起的新浪潮，必然进一步加速中国云计算企业的出海步伐，同时也会给全球云市场格局带来新的变化。

在何维看来，放眼未来，全球正进入科技大发展时代，中国在数字经济、新基建上的优势将为全球许多国家补足数字基建的短板。同时，中国企业将更重视本土化和区域化战略，能否深入了解目标市场的文化、法律、消费习惯和竞争环境，实施定制化的市场策略和产品定位，将成为下阶段出海企业能否在海外成为一家“长期主义”全球化企业的关键。

(责编：贾文婷、崔译戈)