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国铁集团持续打造国际物流品牌

前11月中欧班列货运量已超去年全年

2023年12月06日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月5日电  （记者严冰）从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至11月，中欧班列累计开行16145列，发送货物174.9万标箱，同比分别增长7%、19%，综合重箱率100%，其中运量已超2022年总运量。目前，中欧班列已通达欧洲25个国家217个城市。

　　国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团加强国内国际协调合作，持续推动中欧班列高质量发展。一是加快中欧班列通道建设，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程今年11月30日开通运营，年运输能力由1500万吨提升至6000万吨，运输时间压缩40分钟。二是持续实施扩编增吨措施，中欧班列编组辆数和牵引质量不断增加，班列运输能力提升10%。三是加强口岸运输组织，与海关、边检部门强化协调联动，提升中欧班列通关效能。

　　该负责人说，国铁集团将坚持以市场需求为导向，提升中欧班列运输能力和服务品质，持续打造国际物流品牌，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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