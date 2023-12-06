中国积极践行《世界人权宣言》精神，积极参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出了中国贡献、提供了中国方案

12月5日，“纪念《世界人权宣言》发表75周年”国际研讨会在北京举行。中外嘉宾深入探讨《世界人权宣言》的历史作用和时代价值，倡导加强团结协作，以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，为世界人权事业发展注入更多正能量。

《世界人权宣言》在人类文明发展史上具有重大意义，对世界人权事业发展产生深刻影响。1948年12月10日，联合国大会通过《世界人权宣言》。75年来，国际社会为实现《世界人权宣言》的目标携手努力，促进保护人权深入人心，国际人权体系日臻完善，各国人权保障更加有力。与会嘉宾表示，应以纪念《世界人权宣言》发表75周年为契机，践行《世界人权宣言》精神，加强对话合作，不断凝聚共识，推动世界人权事业健康发展。

中国是《世界人权宣言》精神的积极倡导者。中国共产党和中国政府始终把促进和保护人权放在重要位置，坚持将人权的普遍性原则同中国实际相结合，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。特别是进入新时代以来，以习近平同志为核心的党中央把尊重和保障人权作为治国理政的重要工作，推动中国人权事业取得一系列新的历史性成就。历史性解决绝对贫困问题，建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系；深入推进社会主义民主政治建设，不断发展全过程人民民主，民主形式更加丰富，渠道不断拓宽；法律制度不断完善，妇女、儿童、老人、残疾人的权利得到全方位保障……中国坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，保护和促进人权，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，不断增强民众的获得感、幸福感、安全感，实现人的全面发展。布隆迪外交与发展合作部部长助理西尔迪·马尼雷雷卡纳在研讨会上表示，中国的人权发展为全球人权治理提供了很好的借鉴与经验。

中国积极参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出了中国贡献、提供了中国方案。当前，全球人权治理面临着严峻挑战，少数国家在人权问题上奉行双重标准，将人权问题政治化、工具化、武器化，严重阻碍世界人权事业健康发展。中国始终遵循联合国宪章和《世界人权宣言》精神，深入参与联合国人权理事会等多边人权机构工作，推动达成一系列重要国际人权公约、宣言，构建人类命运共同体纳入人权理事会决议，为国际人权保护注入中国理念。中国同联合国人权机制以及30多个国家和地区开展交流合作，为推动世界人权事业发展贡献中国力量。委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗认为，中国提出的一系列理念和倡议倡导各国共同努力，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，将为实现更加公正和可持续的全球人权治理作出积极贡献。

世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路。各国都有权利自主选择人权发展道路，不同文明、不同国家应该相互尊重、相互包容、相互交流、相互借鉴。达成《世界人权宣言》确立的目标，是国际社会共同肩负的历史责任。各方应倡导共同安全，为实现人权创造更加安宁的国际环境；坚持发展优先，为实现人权提供更加坚实的物质基础；促进交流互鉴，为实现人权提供更加丰富的路径选择；秉持公平正义，为实现人权提供更加有效的合作平台。中方愿意在平等和相互尊重基础上，同各方积极开展人权对话和合作，扩大共识、减少分歧、相互借鉴、共同进步，共同推进国际人权事业，造福各国人民。

人人充分享有人权，是人类社会的伟大梦想。中国将坚定不移地促进和保护人权，积极参与全球人权治理，践行《世界人权宣言》精神，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动世界人权事业取得更大发展。

《 人民日报 》（ 2023年12月06日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)