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王毅就实现人人充分享有人权提出四点建议

2023年12月05日22:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月5日电 12月5日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京出席“纪念《世界人权宣言》发表75周年”国际研讨会开幕式，就实现人人充分享有人权、达成《宣言》确立的目标提出四点建议。

　　一是倡导共同安全，为实现人权创造更加安宁的国际环境。安全是人权的基础和保障。联合国《和平权利宣言》强调，人人有权享有和平。要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，决不让这个世界重新回到弱肉强食的丛林，决不让各国再度陷入冷战对抗的深渊。要践行全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，以对话协商解决国家间的分歧争端，让冲突战火尽快平息，让流离失所的人们尽快回到自己的家园。

　　二是坚持发展优先，为实现人权提供更加坚实的物质基础。发展是人类社会永恒的主题。特别对于广大发展中国家来说，发展权是首要人权。中方提出全球发展倡议，旨在推动发展问题重回国际议程中心位置，全面落实联合国2030年可持续发展议程。要不断提升全球发展的公平性、有效性、协同性，维护开放型世界经济，反对技术封锁、科技壁垒、发展脱钩。要引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，为各国经济发展创造有利的环境，切实保障各国人民平等的发展权利。

　　三是促进交流互鉴，为实现人权提供更加丰富的路径选择。人权实践是多样的。世界上不存在定于一尊的人权发展模式。各国人民有权利也应当自主探索符合本国实际的人权发展道路。要尊重世界文明多样性，践行全球文明倡议，加强交流互鉴，鼓励和尊重各国选择的人权发展道路，以各具特色的现代化保障各国人民公平享有人权。

　　四是秉持公平正义，为实现人权提供更加有效的合作平台。应反对打着人权幌子干涉别国内政、遏制别国发展，反对把人权问题政治化、工具化、意识形态化，反对把自己的价值观和模式强加于人，搞“党同伐异”的小圈子。人权理事会等多边人权机构应秉持公正、客观、非选择性、非政治化原则开展工作，及时纠正发展中国家在联合国人权机制代表性不足的状况，让联合国人权系统真正成为各方对话合作的舞台，而不是对抗施压的角斗场，为国际人权事业发展持续注入更多正能量。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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