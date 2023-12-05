新华社北京12月5日电 热点问答：美国前资深外交官为古巴从事间谍活动被捕三问

新华社记者陈瑶 李家瑞

美国司法部4日证实，美国国务院退休外交官、前驻玻利维亚大使维克托·曼努埃尔·罗查因涉嫌为古巴政府从事间谍活动被捕，将在美国迈阿密一家法院受审。

罗查是谁

现年73岁的罗查出生于哥伦比亚，1978年加入美国籍。他在纽约市一个工薪阶层家庭长大，本科就读于耶鲁大学，之后又在20世纪70年代获哈佛大学和乔治敦大学硕士学位。

根据美司法部4日发表的公报，罗查于1981年入职美国务院，大约在同一时间，他开始为古巴工作。

在20多年的外交生涯中，罗查曾在美国驻墨西哥、多米尼加、古巴、阿根廷等国外交机构担任要职，并于2000年至2002年担任美驻玻利维亚大使。

作为美国务院工作人员，他曾于1994年至1995年在美国家安全委员会负责美洲事务，古巴事务是其重点工作之一。

2006年至2012年前后，罗查担任美国南方司令部特别顾问，负责维护包括古巴在内的拉美地区安全与稳定。

退休后，罗查在国际公关公司和美国知名律师事务所任高级顾问。

如何被捕

12月1日，罗查在迈阿密家中被美国联邦调查局逮捕，4日在短暂出庭后被拘留候审。

美司法部长梅里克·加兰指控罗查利用美政府内部要职为古巴服务，“向美国提供虚假和误导性信息”“前往境外与古巴情报人员会面”，涉嫌犯下针对美国的“收集秘密情报”等多项罪行。

起诉书称，“在国务院的职务使罗查能够接触到包括机密信息在内的非公开信息，并有能力影响美国的外交政策”。自1981年起，罗查一直作为古巴情报部门的秘密特工从事情报工作。

根据起诉书内容，2022年至2023年期间，美国联邦调查局一名特工伪装成古巴情报人员，与罗查进行了一系列接触。

在这些接触中，罗查多次承认自己为古巴工作，时间长达“40年”。他将美国称为“敌人”，称赞古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗为“司令”，并用“我们”来称呼自己与古巴。

起诉书没有披露罗查的情报工作对美国政策的影响，以及他向古巴所提供信息的细节。美检方表示，随着调查深入，可能会对罗查提出更严重的指控。

影响几何

美国前职业外交官约翰·D·菲利表示，此案可能是美国近年来最严重的情报泄露事件之一。美司法部长加兰在司法部公报中说，罗查案是“外国特工渗透美国联邦政府涉及官员职位最高、时间最长的案件之一”。

对于这一事件的外溢效应，美检方认为案件可能会产生重大的外交及安全影响。

美国务院发言人马修·米勒已在新闻发布会上表示，将分析此案对国家安全造成的影响，并研究国务院与情报部门今后的合作。

分析人士认为，该案件将引发各界对美国反间谍工作有效性的质疑，并迫使美相关机构开展内部损失评估，确定机密信息泄露的数量及范围。

对此，美前国防情报局调查员克里斯·西蒙斯在接受《纽约时报》采访时表示，如果罗查本人不提供相关信息，美方将很难作出准确的损失评估。

古巴方面至今未对罗查被捕一事置评。

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