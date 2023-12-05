新华社吉隆坡12月5日电 专访：中马签证便利政策将促进两国经贸合作和人文交流——访马来西亚-中国法律联合会会长罗章武

新华社记者汪艺 毛鹏飞 程一恒

马来西亚-中国法律联合会会长罗章武日前接受新华社记者专访时说，明年是马中两国建交50周年，双方近期推出的签证便利政策，将进一步促进两国经贸合作和人文交流。

中国日前宣布，中方自12月1日起对包括马来西亚在内的6国实施单方面免签入境政策。马来西亚随后也宣布，12月1日起，马来西亚对中国公民实施入境30天内免签证的便利措施。

罗章武说，中方这一政策有助于马中两国人员更方便见面交流，极大便利两国企业商务合作，必将促进两国的货物贸易和服务贸易，增进两国人民密切交往。“之前申请签证需要预约排队，免签使得入境手续简化，便利不少。政策出来后，我听说很多朋友和商业伙伴都很想趁近期马来西亚学校放假或者春节期间去中国旅游。”

罗章武告诉记者，今年他已多次到访中国，体验到绿色发展已深入中国老百姓生活，包括新能源汽车、无人驾驶、智慧城市、工厂智能生产线等，中国绿色低碳发展理念和绿色科技创新让他印象深刻。他说，到中国实地考察有利于了解更加真实的中国，“希望免签政策可以让更多人更好认识中国”。

据中国国家移民管理局消息，12月1日中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国持普通护照人员实施免签入境政策首日，相关国家人员共有2029人次通过免签入境中国，其中马来西亚籍人员免签入境1113人次，为当日6国中免签入境人数最多的国家。

罗章武表示，越来越多的中国游客来到马来西亚，这有利于带动马来西亚旅游业及相关行业发展，例如酒店、餐饮、特色农产品销售等。“免签后，两国公民可以更加自由地往来，这有利于促进民心相通，提升经贸合作水平，也体现出两国政府对彼此的高度信任，成为促进区域友好关系发展的良好示范。”

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