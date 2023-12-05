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世卫组织：加沙运营医院数量已减少一半

2023年12月05日20:48 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦12月5日电（记者王其冰）世界卫生组织说，加沙地带运营医院的数量已从巴以新一轮冲突爆发前的36家减少到目前的18家。世卫组织对加沙地带重新爆发冲突、再遭猛烈轰炸深表关切，呼吁以色列保护平民和包括医院在内的民用基础设施。

　　世卫组织在4日晚发布的新闻通报中说，由于加沙南部更多平民收到疏散命令并被迫搬迁，越来越多的人集中在较小区域，而这些地区仍在运营的医院缺乏足够的燃料、药品、食物、水和医务工作者。

　　新闻通报说，加沙地带80%的人口已流离失所。加沙地带南部仍在运营的12家医院已成为当地卫生系统的支柱。加沙南部的地面军事行动可能导致数千人无法获得医疗服务，特别是无法进入两家主要医院。而据世卫组织最近访问其中一家医院——纳赛尔医疗中心的工作小组反映，医院内部情况已极为恶劣。

　　当地时间12月1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带的临时停火结束，以军当天恢复与哈马斯的战斗。加沙地带卫生部门4日发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成15899名巴勒斯坦人死亡、4.2万余人受伤。以方说，约1200名以色列人在冲突中死亡。

(责编：崔越、张悦)

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