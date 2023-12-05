新华社耶路撒冷/加沙12月5日电 以色列国防军4日继续扩大在加沙地带南部针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事打击。按以军说法，其对哈马斯目标实施了大规模精准打击，陆军在空军支持下炸毁了哈马斯多处基础设施。

巴勒斯坦民众告诉媒体，加沙地带南部“已无安全之地”。联合国秘书长古特雷斯再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火。

空袭“异常猛烈” 地面坦克推进

据多家媒体报道，以军4日出动战机对加沙地带南部汗尤尼斯、拉法等地密集空袭。同时，数十辆坦克沿主要公路自北向南推进加沙地带南部。当地民众看到以军坦克、装甲运兵车、推土机已抵达汗尤尼斯附近。

巴勒斯坦消息人士在接受新华社记者采访时说，以军空袭力度“异常猛烈”，汗尤尼斯多个地方升起浓烟。目前伤亡情况不明。

拉法居民阿布·贾哈尔说，空袭令他感觉仿佛经历地震，“水泥块不断砸在身上”。

巴勒斯坦电信公司4日发表声明说，受以军密集空袭的影响，加沙地带通信和网络再次全面中断。巴勒斯坦红新月会同日发表声明说，已和加沙地带医务人员“完全失联”。

据《以色列时报》报道，以军方认为哈马斯领导人目前藏身于汗尤尼斯，数十辆以军坦克4日抵达汗尤尼斯附近，与巴武装人员发生冲突。

以色列军方4日通报说，前一天夜间，以色列战机空袭了约200个哈马斯的目标，地面部队指挥战机空袭了“为哈马斯运送导弹和迫击炮的车辆、反坦克导弹发射阵地以及武器库”。以海军3日夜间袭击了哈马斯的观察哨和其他设施。

当地时间12月1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带的临时停火结束，以军当天恢复与哈马斯的战斗。

民众逃向何处？

以方连日来持续向加沙地带南部地区民众空投传单，敦促尽快撤离。

4日，以军在社交媒体发布汗尤尼斯市地图，以代表“必须撤离”的黄色标注该市大约四分之一区域。多家媒体发布的民众撤离视频报道显示，大部分人步行，还有人将家当放在驴车甚至骆驼上，行进队伍死寂无声。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）加沙事务主管托马斯·怀特在社交媒体发文说，拉法的民众也在被迫逃离家园，“人们寻求关于安全的建议，而我们没有什么信息可以告诉他们”。

巴勒斯坦消息人士4日告诉新华社记者，以军3日夜间空袭了加沙地带南部城市拉法的一处住宅，造成至少11人死亡。

拉法居民萨拉赫·阿尔贾4日告诉媒体，以军空袭时他们全家正在睡觉，“他们说这是安全区，但加沙地带并没有安全区”。

近东救济工程处总干事菲利普·拉扎里尼也说，加沙地带没有安全之地，“无论是在南部、还是西南部，无论是在拉法、还是任何单方面所谓的‘安全区’”。

联合国再次呼吁持久停火

加沙地带卫生部门4日发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成15899名巴勒斯坦人死亡、4.2万余人受伤。以方说，约1200名以色列人在冲突中死亡。

联合国秘书长古特雷斯4日通过发言人发表声明，再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火。

古特雷斯的发言人迪雅里克在声明中说，古特雷斯对以色列与哈马斯以及其他巴勒斯坦武装组织在加沙地带重启敌对行动表示极度震惊，对巴勒斯坦被占领土约旦河西岸的暴力升级表示严重关切。

声明说，古特雷斯呼吁各方恪守国际人道法义务，呼吁以色列军队避免采取可能导致加沙地带人道主义局势进一步恶化的行动，确保平民免于更多苦难。声明说，包括医务工作者、记者和联合国人员在内的平民以及民用基础设施必须时刻得到保护，人道主义救援必须能够持续、无障碍进入加沙地带。

声明说，古特雷斯再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火，立即无条件释放所有仍被扣押的人员。（记者：柳伟建、吕迎旭、张天朗、尚绪谦、郑昊宁；编辑：陈丹、王丰丰、梁尚刚、徐力宇）

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