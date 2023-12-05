新华社北京12月5日电 以色列4日继续扩大在加沙地带南部针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事打击。按以军说法，其对哈马斯目标实施了大规模精准打击。

同日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯再次敦促在加沙地带实现持久的人道主义停火。巴勒斯坦民众告诉媒体，加沙地带“已经没有安全的地方”。

“空袭像地震”

12月1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带临时停火结束，以军当天恢复并扩大在加沙地带军事行动，把对哈马斯的打击范围迅速扩大至加沙地带南部。

据多家媒体报道，以军4日出动战机密集空袭加沙地带南部汗尤尼斯、拉法等地。同时，数十辆坦克沿主要公路自北向南推进至加沙地带南部。当地民众看到以军坦克、装甲运兵车、推土机已抵达汗尤尼斯附近。

媒体引述汗尤尼斯居民的话报道，以军空袭异常猛烈，多地升起浓烟。拉法居民阿布·贾哈尔则说，空袭令他感觉仿佛经历地震。

据巴勒斯坦电视台报道，以军4日空袭两所学校，造成至少50人丧生。巴勒斯坦电信公司说，以军密集空袭导致加沙地带通信网络再度中断。另据媒体报道，4日，加沙地带武装组织向以色列境内发射多枚火箭弹。

以军装甲部队司令希沙姆·易卜拉欣4日告诉以色列军方电台，以军在加沙地带北部的军事行动目标已经基本达成，“我们正在把地面行动扩大到加沙地带其他地区，目标只有一个，就是颠覆哈马斯恐怖组织”。

哈马斯10月7日自加沙地带突袭以色列境内军民目标并扣押大量人员，以军随即大举进攻加沙地带。在11月24日起执行的临时停火期间，双方互释多批被扣押人员。按以方统计，目前仍有137人被扣押在加沙地带。

“没有安全的地方”

以方连日来持续向加沙地带南部地区空投传单，敦促当地人尽快撤离。

4日，以军在社交媒体发布汗尤尼斯市地图，标注“必须撤离”的黄色区域占该市面积大约四分之一。多家媒体发布的视频报道显示，大部分人步行撤离，有人将家当放在驴车甚至骆驼上，行进队伍死寂无声。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）加沙事务主管托马斯·怀特在社交媒体发文说，拉法的民众同样被迫逃离家园，“人们寻求关于安全的建议，而我们没有什么信息可以告诉他们”。

拉法居民萨拉赫·阿尔贾4日告诉媒体，以军空袭时他们全家正在睡觉，“他们说这是安全区，但加沙地带根本没有安全区”。

近东救济工程处总干事菲利普·拉扎里尼也说，加沙地带没有安全之地，“无论是在南部、还是西南部，无论是在拉法、还是任何单方面所谓的‘安全区’”。

“撤离命令迫使人们集中到加沙地带不到三分之一的地方，他们什么都需要：食物、水、住所，最重要的是安全。”拉扎里尼说，“通往南部的道路全都堵了。”

联合国秘书长古特雷斯4日发表声明，再次敦促在加沙地带实现持久的人道主义停火。他对以色列与哈马斯及其他巴勒斯坦武装组织重启敌对行动极为震惊，“那些被命令撤离的人没有安全的地方可去，也很难生存”。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文同日表示，美方希望以方避免袭击加沙地带被划定为“无空袭区”的地方。他还披露，美方已经与以方讨论了与哈马斯的战斗应该持续多久，但他没有透露具体时间表。（郑昊宁）

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