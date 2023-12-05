余颖 李玥

斯黛夫·康纳。潘耿摄

在当代音乐领域，斯黛夫·康纳是英国富有创造力，且独具创新精神的作曲家代表。她常常将现代音乐与英国古典音乐、民谣相结合，创作出连接过去与现在的迷人乐曲，在作曲界占有一席之地。她也在约克大学教授音乐创作和民谣。

斯黛夫在青年时期便跟随她就读的学校前往中国巡演，并学习中文发音，演唱中文歌曲。对于中文的学习，也为她后来的音乐创作打下了基础。在2023年秋季于英国剑桥举办的第9届剑桥徐志摩诗歌艺术节上，斯黛夫受邀为中国著名诗人徐志摩的代表作品《去吧》谱曲，进行二度创作。她根据中文原文诗词的读音制作旋律，并用中英文双语演唱，将东方情调与西方古典音乐和谐、巧妙地融合在一起。凭借出色的表现，斯黛夫还获得了徐志摩音乐奖。

在本次人民网的专访中，斯黛夫带我们走进她的音乐之旅，畅谈她的中国音乐缘、对音乐创作的见解，以及对未来跨文化音乐合作的期许。

参加中国巡演 感受发现之旅

人民网：您很年轻时就去过中国，能谈谈您的记忆吗？

斯黛夫·康纳：我第一次去中国的时候还是青少年。当时，我们学校的学生有机会去上海学习中文。我们有三周的时间，每天都有中文课，那是一次奇妙的经历，也是一次文化上的冲击。很多参加过那次旅行的同学后来都在大学学习了中文。

后来我在约克大学读研究生时，我们与著名指挥家朱步熹进行过一次很棒的合作，也因此获得了前去中国巡演的宝贵机会。朱步熹担任乐团指挥，我们去了中国许多城市巡演。

斯黛夫·康纳。潘耿摄

人民网：在中国您有没有感受到不同城市之间的差异？

斯黛夫·康纳：我希望在中国的时候能有更多的时间在路上，因为中国很大。我非常喜欢中国的西北地区，那里的食物非常有意思，在寺庙里闻到的木质和香火的味道也非常有趣。我还记得我们去了杭州，看到了美丽的湖泊和漂亮的旅游景点。每个城市都有不同的特色，不同的氛围，不同的人，我记得很多令自己喜出望外的时刻。

人民网：对中国哪个城市的印象比较深刻？

斯黛夫·康纳：在武汉的经历太令人难忘了，我们去了湖北省博物馆，看到了公元前五世纪的青铜大钟——曾侯乙编钟。这套编钟的出土改写了世界音乐史，它比我想象中更高大，站在它面前，好比站在高墙前。武汉的历史真的让人很受启发。我们的老师都来自武汉，他们带我们一起游历中国，帮助我们练习歌曲纠正发音。

人民网：您们演唱哪些中国歌曲？

斯黛夫·康纳：我们大概唱过七八首中文歌曲，唱得最多、学得最好的就是著名的中文歌曲《茉莉花》，我们都记得那首歌，学习的过程也非常激动人心。

让凝固的诗文 化作流动的歌

人民网：这次受邀在第九届剑桥徐志摩诗歌艺术节上为徐志摩的诗歌《去吧》谱曲，能与我们分享一下您的创作心得吗？

斯黛夫·康纳：我很高兴能够用徐志摩的优美词句来创作，因为这些词句具有一种抽象性和一种迷人的神秘氛围。他通过自然世界的意象来表达人类情感，并且这种方式是非常客观的，是以对自然的观察和细节来表达的。这些对自然现象的细致描写，让我想起了我所喜爱的唐代诗歌，这也是吸引我最初接触中国文化的原因。

我尝试着在我的音乐创作中对诗歌的音调曲线加以关注。英语显然不是一种声调语言，世界上没有那么多的声调语言，而中文具备这一特质是非常令人兴奋的，也很优美，于是我谱曲的时候就根据文字的声调设置了一些起伏，并试图在音乐中营造出诗歌的氛围。我非常喜欢《去吧》这首诗的结构，因为诗中会出现一些反复出现的叠句。这与中国古典诗歌不同，更像是民歌。因此，每次听到 "去吧，人间 "这句话时，我都会尝试使用相同的曲段。我每个乐句的开头都是一样的，然后根据后面的词稍微改变一下旋律。我是基于汉语的声调来创作这首歌曲旋律，我觉得这很有趣，从结构上听起来就很优美。

斯黛夫·康纳演奏。潘耿摄

人民网：您在演出的时候震撼了全场，还获得了徐志摩音乐奖，您觉得这对您的未来会有什么样的鼓励？您认为这种诗歌和音乐项目具有什么样的意义？

斯黛夫·康纳：当我走进剑桥大学国王学院的院长官邸，为徐志摩诗歌艺术节演奏我创作的歌曲时，现场坐满了重量级人物，温斯·凯博爵士、奥斯卡最佳设计奖得主叶锦添、艾伦·麦克法兰教授，还有许多学者、艺术家和诗人，我从来没有见过这么多诗人在同一个地方出现。

荣获徐志摩诗歌节的奖项让我很受鼓舞，因为我已经有十年没有给中国诗歌配乐了，我很喜欢这样的创作，这太鼓舞人心了。它提醒着我多年来心中梦想的项目，比如与中国歌手合作，或与中国的合唱团体和历史、语言学家一起用唐诗来进行创作。

我认为，音乐项目是促进文化间相互理解的最好方式之一。音乐要用到你的整个身体，当你们一起唱歌时，你会感觉到和声从你的身体里发出来，这真的是一种惊人的共情体验。这是一个鼓舞人心和加强友谊的好机会。大家共同进行艺术创作是加强跨文化联系的最好方式之一。

(责编：王禹蘅、常红)