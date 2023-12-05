人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美前高级外交官被指控“充当古巴特工”

2023年12月05日16:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿12月4日电（记者邓仙来）美国司法部4日发布新闻通报说，联邦检察官指控一名美国前高级外交官在过去40多年“充当古巴政府特工，对美国政府部门实施渗透”。

　　目前，古巴官方对此事尚无表态。

　　美国司法部的新闻通报说，美国国务院前官员维克托·曼努埃尔·罗查被指控充当古巴情报部门的“隐蔽特工”。现年73岁的罗查为哥伦比亚裔美国公民，1981年进入美国国务院，1994年至1995年供职于美国国家安全委员会，2000年至2002年曾担任美国驻玻利维亚大使。2006年至2012年间，罗查担任美国南方司令部司令顾问。

　　新闻通报声称，在美国国务院供职期间，罗查有渠道获取美国政府非公开信息，并具备影响美国外交政策的能力。离开国务院后，罗查曾参与其他一系列行动，试图支持古巴的情报搜集活动。美国司法部指控罗查犯下多项联邦罪行，包括在未事先告知司法部长情况下密谋充当外国政府特工；在未事先告知司法部长情况下充当外国政府特工；使用通过提供虚假信息获得的护照。

　　新闻通报说，美国联邦调查局正在国务院协助下调查罗查所涉案件。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部