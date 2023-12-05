新华社华盛顿12月4日电（记者邓仙来）美国司法部4日发布新闻通报说，联邦检察官指控一名美国前高级外交官在过去40多年“充当古巴政府特工，对美国政府部门实施渗透”。

目前，古巴官方对此事尚无表态。

美国司法部的新闻通报说，美国国务院前官员维克托·曼努埃尔·罗查被指控充当古巴情报部门的“隐蔽特工”。现年73岁的罗查为哥伦比亚裔美国公民，1981年进入美国国务院，1994年至1995年供职于美国国家安全委员会，2000年至2002年曾担任美国驻玻利维亚大使。2006年至2012年间，罗查担任美国南方司令部司令顾问。

新闻通报声称，在美国国务院供职期间，罗查有渠道获取美国政府非公开信息，并具备影响美国外交政策的能力。离开国务院后，罗查曾参与其他一系列行动，试图支持古巴的情报搜集活动。美国司法部指控罗查犯下多项联邦罪行，包括在未事先告知司法部长情况下密谋充当外国政府特工；在未事先告知司法部长情况下充当外国政府特工；使用通过提供虚假信息获得的护照。

新闻通报说，美国联邦调查局正在国务院协助下调查罗查所涉案件。

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