新华社广州12月5日电 题：信息泛滥时代 全球媒体人士齐呼坚守公信力

新华社记者徐超 许嘉桐 马晓澄

技术变革加速改变当前信息传播生态，让每一个人都能成为信息发布者，也让每一个人都承受着信息过载、虚假误导的压力。传统媒体在传播信息、引导舆论方面应如何发挥作用？全球媒体人士在第五届世界媒体峰会期间展开深入探讨，认为媒体面临前所未有的挑战，却也肩负着前所未有的责任，应该回归其价值本源，坚持真实客观、专业理性，守住公信力这一最重要资产。

在信息泛滥时代，传统媒体传播时效、覆盖面的局限性日益显现，在被认为“传播效果落后”的同时，还会受到虚假信息的连带伤害。

“谎言比事实传播得更快。”联合国主管全球传播事务的副秘书长弗莱明3日在世界媒体峰会的视频发言中说，随着社交媒体兴起，人们对传统媒体的信任度不断下降，越来越多人回避新闻。虚假信息、阴谋和仇恨在社交媒体上扩散，正毒害信息生态。

越通社副社长段氏雪绒说，越南网民超过7200万，约占总人口的73%，数字媒体、社交网络的爆炸式发展，使得虚假信息更易迅速传播，“新闻机构面对社交网络信息的强大影响力，面临被假新闻牵着鼻子走、缺乏核实的风险”。

埃塞俄比亚通讯社首席执行官塞费·德里贝·恩达莱认为，也有一些传统媒体利用虚假信息误导舆论，损害了公信力。“特别是在非洲，它们为内部冲突拱火添油，制造社会两极分化。”

伊朗《德黑兰时报》首席执行官穆罕默德·迈赫迪·拉赫马提认为，虚假信息的制造与传播，正给当前传媒业带来“真相危机”。

与会媒体人士认为，在虚假泛滥中坚守真相，在偏见肆虐中秉持客观，始终是媒体的价值所在。

“作为信息和新闻的重要传播者，传统媒体在当下的地位和作用比以往任何时候都重要。”马来西亚国家新闻社主席黄振威表示，在数字化时代，社交媒体算法加剧了“回音室”效应，令受众认知更加极端，社会舆论生态更趋极化。

真实记录时代，才能无愧时代。参加本届世界媒体峰会的嘉宾普遍认同坚守真相的原则，呼吁通过准确、公正、权威、可信的报道增强公信力、提升传播力。

“公信力就是我们的最大资产。”加拿大《渥太华生活杂志》总编辑丹尼尔·多诺万说，在这个瞬息万变的时代，媒体不能在准确、公正等原则性问题上妥协，应维护新闻工作的最高伦理标准。

破除“信息茧房”、深化交流协作，坚持客观真实、增进受众信任，为社会进步凝心聚力，为时代发展挺膺担当。各国媒体人士在本届峰会上进一步形成共识：传统媒体应承担更大责任，发挥更大作用，为共促人类发展与安全作出应有贡献。

(责编：贾文婷、常红)