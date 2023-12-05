人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第五届世界媒体峰会丨第五届世界媒体峰会通过昆明倡议

2023年12月05日14:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社昆明12月5日电（记者邵艺博、赵珮然）12月4日至8日，第五届世界媒体峰会（云南分会场）在云南昆明举行，来自全球近30个国家和地区的80多家媒体、国际组织等机构的300余名代表出席。12月5日，在峰会（云南分会场）开幕式上，通过了《第五届世界媒体峰会昆明倡议》。

　　倡议说，与会代表以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题，围绕四项议题广泛深入交流，分析世界传媒业在数字化时代面临的机遇挑战，探讨媒体在促进经济社会发展中的角色和责任，共商如何讲好人类发展故事，推动全球共同发展。

　　倡议说，生态环境是人类生存和发展的根基，人类应尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持人与自然和谐共生。全球媒体应当秉持地球生命共同体理念，关注各国生态文明建设和可持续发展，弘扬生态惠民、生态利民、生态为民的价值观，推动国际社会共同构建人与自然和谐共生、经济与环境协同共进、世界各国共同发展的地球家园。

　　倡议提出，城市和企业是每个国家历史文化和现代文化的载体，是了解各国的重要窗口。全球媒体应当讲好城市和企业故事，通过不同视角展示国家形象，促进各国不同文化的交流交融和价值共振。

　　倡议认为，信息革命对世界传媒业产生深远影响，媒体智能化进入快速发展阶段。全球媒体应当合理利用5G、大数据、云计算、人工智能等信息革命发展成果，创新新闻采集和传播模式，加快推进智能化、数字化转型，不断推动世界各国经济社会发展。

　　与会代表相信，本届峰会增进了了解，深化了友谊，凝聚了共识，将推动全球媒体合作应对挑战，实现共赢发展。

　　世界媒体峰会是全球重要的媒体高端交流合作平台。本届峰会（云南分会场）由新华社、云南省政府共同主办。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部