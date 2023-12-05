新华社昆明12月5日电（记者邵艺博、赵珮然）12月4日至8日，第五届世界媒体峰会（云南分会场）在云南昆明举行，来自全球近30个国家和地区的80多家媒体、国际组织等机构的300余名代表出席。12月5日，在峰会（云南分会场）开幕式上，通过了《第五届世界媒体峰会昆明倡议》。

倡议说，与会代表以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题，围绕四项议题广泛深入交流，分析世界传媒业在数字化时代面临的机遇挑战，探讨媒体在促进经济社会发展中的角色和责任，共商如何讲好人类发展故事，推动全球共同发展。

倡议说，生态环境是人类生存和发展的根基，人类应尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持人与自然和谐共生。全球媒体应当秉持地球生命共同体理念，关注各国生态文明建设和可持续发展，弘扬生态惠民、生态利民、生态为民的价值观，推动国际社会共同构建人与自然和谐共生、经济与环境协同共进、世界各国共同发展的地球家园。

倡议提出，城市和企业是每个国家历史文化和现代文化的载体，是了解各国的重要窗口。全球媒体应当讲好城市和企业故事，通过不同视角展示国家形象，促进各国不同文化的交流交融和价值共振。

倡议认为，信息革命对世界传媒业产生深远影响，媒体智能化进入快速发展阶段。全球媒体应当合理利用5G、大数据、云计算、人工智能等信息革命发展成果，创新新闻采集和传播模式，加快推进智能化、数字化转型，不断推动世界各国经济社会发展。

与会代表相信，本届峰会增进了了解，深化了友谊，凝聚了共识，将推动全球媒体合作应对挑战，实现共赢发展。

世界媒体峰会是全球重要的媒体高端交流合作平台。本届峰会（云南分会场）由新华社、云南省政府共同主办。

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