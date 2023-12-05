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共话中国经济新机遇丨通讯：中国新能源车企勇闯“童话王国”

2023年12月05日14:19 | 来源：新华网
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　　新华社哥本哈根12月5日电 通讯：中国新能源车企勇闯“童话王国”

　　新华社记者林晶 康逸

　　小鹏汽车丹麦直营体验店位于首都哥本哈根市中心核心地段，对面是承载了很多丹麦人童年回忆的趣伏里公园。在这座历史悠久的主题公园里有不少中国元素，反映出当年丹麦人对这个遥远东方国度的浪漫想象。如今，中国新能源车企将其产品和理念带到丹麦人面前。

　　小鹏汽车体验店内陈列着P7和G9两款主打车型。小鹏汽车零售市场经理马蒂亚斯·哈格尔隆在接受新华社记者采访时说，如果说之前顾客还主要是因为中国电动汽车的价格优势而来，现在则是来感受中国电动汽车带来的全方位体验。

　　他说，小鹏汽车车内选用的高档皮革材料一上来就让丹麦顾客印象深刻，亲自试乘试驾之后他们对汽车质量更有信心。

　　事实上，小鹏G9、比亚迪海豚已经与宝马i5和大众ID.7等欧洲品牌汽车携手进入了丹麦2024“年度车型大赛”预赛前列。

　　同时，蔚来汽车在附近步行商业街的旗舰店也正紧锣密鼓筹备开张。哈格尔隆认为，中国电动车品牌集体出海有集群效应，可以形成更大的品牌聚合力和影响力。

　　越来越多中国电动汽车企业正以参加车展、开设直营店或与当地经销商合作等方式进入丹麦及北欧市场，其中既有小鹏、蔚来这样的造车“新势力”，也有东风汽车这样的传统车企。

　　今年10月，东风汽车旗下电动品牌岚图携三款车型亮相丹麦电动车展，其中岚图追光系列车型是首次亮相欧洲，吸引了业内人士和消费者的目光。

　　“外观大气，内饰豪华，车内空间也相当宽敞，座椅还有加热、通风、按摩等功能，乘坐舒适。”一位现场试乘者对记者说。

　　不仅私家乘用车，中国电动客车也凭借其过硬品质和服务在“童话王国”赢得好评。

　　在丹麦的大街小巷，宇通和比亚迪电动客车穿梭其间。当地司机对记者表示，比起燃油车，民众更喜爱乘坐安静的电动公交出行。对公司来说，购买和维护电动客车从长期来看比燃油车更经济实惠。

　　“在电动化方面，中国制造已经领先。更令我们印象深刻的是，中国团队一直在倾听，创造我们需要的产品。”丹麦公交运营公司UMOVE总裁约翰尼·汉森说。

　　由于电动汽车购车和使用成本低于燃油车，以及电动汽车车型日益丰富，越来越多丹麦消费者选择购买电动汽车。丹麦汽车进口商组织数据显示，2023年1月至7月，丹麦电动汽车销量约为2.97万辆，同比增长110.7%。

　　与此同时，北欧国家电动汽车配套设施不断完善，酒店门前、地库、街边、加油站内都能迅速找到充电桩。哈格尔隆说，充电设施持续完善为电动汽车在丹麦进一步发展提供有力支撑。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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