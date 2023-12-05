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第五届世界媒体峰会丨埃及专家：阿中媒体需要加强合作应对共同挑战

2023年12月05日14:18 | 来源：新华网
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　　新华社开罗12月4日电（记者董修竹　姚兵）埃及中国问题专家艾哈迈德·萨拉姆日前在开罗表示，阿拉伯国家和中国加强媒体合作在应对日益严峻的共同挑战方面至关重要。

　　萨拉姆在赴中国参加第五届世界媒体峰会前接受新华社记者采访时说，当今世界充满变化，媒体面临日益严峻的挑战，第五届世界媒体峰会以“提振全球信心　共促媒体发展”为主题，寻求共同合作来应对这些挑战。

　　萨拉姆认为，阿中媒体都需要加强在全球受众中的影响力和传播力，创造一个没有偏见“污染”的绿色媒体环境，纠正一些西方媒体对阿拉伯国家和中国报道中的误解和歪曲，“这需要阿中媒体的合作”。

　　萨拉姆指出，如今人工智能、大数据等先进技术在媒体中广泛应用，确实带来更多便利，但假新闻和信息垃圾也借先进技术传播得更快更广，这些假新闻和信息垃圾已成为影响政治、经济、社会安定的一个重要因素。阿中立法机关应完善相关法律法规，以适应新技术快速发展的步伐。

　　萨拉姆说，媒体应承担起构建人类命运共同体的责任，在兼顾不同文化和信仰差异前提下，更准确和客观地传播信息。阿中媒体合作前景广阔、意义重大。

　　2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。萨拉姆表示，这一倡议使得“阿中媒体合作的重要性倍增”，阿拉伯国家民众对中国的好感也得益于双方持续的文化交流，其中包括媒体合作的重要推动作用。持续深化的阿中媒体合作可以“让阿拉伯舆论场和阿拉伯国家公民更加了解中方立场”。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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