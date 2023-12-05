新华社北京12月5日电 12月4日，全国人大常委会副委员长洛桑江村在人民大会堂会见由主席恩赫阿木格楞率领的蒙古国家大呼拉尔安全与对外政策常设委员会代表团。双方就中蒙关系、两国立法机构交往等交换了意见。

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