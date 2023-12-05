人民网里约热内卢12月4日电 （记者时元皓）圣保罗州立大学孔子学院日前举办以“让光影编织文化纽带”为主题的第八届圣保罗中国电影展深度对话系列活动，包括影片主创访谈、巴西媒体专访和线上圆桌论坛，旨在让巴西民众更深入了解影展播放的影片，进一步了解中国文化。系列活动共吸引近5000人关注。

影片主创访谈中，参展影片的主创人员既从宏观层面分析了中国电影在“走出去”的过程中，如何平衡“中国本土文化”和“国际需求”、满足跨文化交流的需要；又从微观层面，分析了影片的创作思路和呈现的文化内涵。此次主创访谈视频被投放于圣保罗州文化厅线上播放平台，超1000人观看。

孔子学院巴方院长路易斯·保利诺在巴西最大的新闻门户网站之一“Brasil 247”上，接受了巴西记者专访。采访中，保利诺表示，电影节的影片让巴西民众从更全面的角度了解中国，同时带给巴西民众更多对于中国文化与现代生活的思考。

线上圆桌论坛环节邀请了本届影展开幕式影片《脐带》导演乔思雪，本届影展策展人之一石文学和巴西电影导演、翻译家米莲娜·巴尔巴参加。论坛介绍了《脐带》的创作背景、创作思路、文化意境及其传播效果和影响，还探讨了青年导演在中巴两国的发展现状和前景，近500人在线参与讨论互动。

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