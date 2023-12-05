“让光影编织文化纽带”
——圣保罗州立大学孔子学院举办第八届圣保罗中国电影展深度对话系列活动
2023年12月05日13:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢12月4日电 （记者时元皓）圣保罗州立大学孔子学院日前举办以“让光影编织文化纽带”为主题的第八届圣保罗中国电影展深度对话系列活动，包括影片主创访谈、巴西媒体专访和线上圆桌论坛，旨在让巴西民众更深入了解影展播放的影片，进一步了解中国文化。系列活动共吸引近5000人关注。
影片主创访谈中，参展影片的主创人员既从宏观层面分析了中国电影在“走出去”的过程中，如何平衡“中国本土文化”和“国际需求”、满足跨文化交流的需要；又从微观层面，分析了影片的创作思路和呈现的文化内涵。此次主创访谈视频被投放于圣保罗州文化厅线上播放平台，超1000人观看。
孔子学院巴方院长路易斯·保利诺在巴西最大的新闻门户网站之一“Brasil 247”上，接受了巴西记者专访。采访中，保利诺表示，电影节的影片让巴西民众从更全面的角度了解中国，同时带给巴西民众更多对于中国文化与现代生活的思考。
线上圆桌论坛环节邀请了本届影展开幕式影片《脐带》导演乔思雪，本届影展策展人之一石文学和巴西电影导演、翻译家米莲娜·巴尔巴参加。论坛介绍了《脐带》的创作背景、创作思路、文化意境及其传播效果和影响，还探讨了青年导演在中巴两国的发展现状和前景，近500人在线参与讨论互动。
(责编：王禹蘅、常红)
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