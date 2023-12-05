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中国常驻联合国副代表耿爽在联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克罪证调查组通报会上发言

2023年12月05日11:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿12月4日电 （记者李志伟）联合国消息：中国常驻联合国副代表耿爽12月4日在联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克罪证调查组通报会上发言。

耿爽欢迎调查组过去6个月工作取得的进展。耿爽表示，中方在以往的安理会审议中一直强调，调查组是安理会为支持伊拉克追责努力作出的临时性、过渡性安排。今年9月，安理会通过第2697号决议，明确调查组授权最后一次延期至2024年9月17日。中方希望这一要求能得到切实执行，希望调查组同伊拉克方面充分协商，尽早制定现实、可操作的撤出战略，按时有序完成撤出工作。

耿爽指出，调查组还应及时做好向伊拉克政府系统、全面移交证据的工作，将证据转化为对恐怖分子追责的有力武器，完成支持伊拉克对恐怖分子追责的历史使命。日前，调查组同伊拉克政府就同第三国证据分享形式达成一致，我们对此表示欢迎，希望调查组尽快按要求向伊拉克政府通报此前已分享的证据档案。

耿爽表示，伊拉克身处国际反恐前沿，为打击“伊斯兰国”、收复被恐怖极端组织占领领土做出了巨大牺牲。国际社会应继续坚定支持伊拉克加强反恐能力建设，打击恐怖主义，肃清残余势力，巩固来之不易的反恐成果。

(责编：王禹蘅、常红)

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