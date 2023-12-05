人民网雅加达12月4日电 （记者李培松）12月4日，中国华电巴厘岛电厂员工语言培训班开班仪式在印尼伽内什师范大学举行。巴陵康孔子学院中方院长朱敏霞、印尼方院长普拉巴、中国华电集团有限公司董事祖斌等校企代表，以及中国华电印尼巴厘岛电厂70余名中印尼员工参加会议。

据介绍，巴陵康孔子学院由中国信阳师范大学与印尼伽内什师范大学共同创办，此次举办培训班是巴陵康孔子学院在校企合作征程中的初次探索，将成为巴陵康孔子学院未来发展的基石。

普拉巴在致辞中表示，巴陵康孔子学院的建立是伽内什师范大学国际化进程中具有里程碑意义的大事，学校希望在孔子学院的帮助下成功开设中文专业，与中国信阳师范大学开展“2+2”双学历合作办学模式，并加强校企合作，服务社会。与中国华电集团有限公司的合作正是朝着这一方向迈出的重要一步，这种合作伙伴关系是互惠互利的，并期待双方开展更多合作。

祖斌在致辞中指出，中国华电自2003年进入印尼电力市场以来，与印尼人民建立了深厚的合作友谊。今天，巴陵康孔子学院与华电巴厘岛电厂签约举办培训班，是两国人文交流的又一成功实践。衷心祝愿巴陵康孔子学院越办越好，为增进两国友好、促进两国人文交流、共建中印尼命运共同体贡献力量。

在双方代表的共同见证下，伽内什师范大学与中国华电巴厘岛电厂签订合作协议，根据协议，巴陵康孔子学院承办华电巴厘岛电厂员工的语言培训、文化交流活动策划，并聘请电厂工程师李群、朱国辉为伽内什师范大学电机工程专业客座讲师。

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