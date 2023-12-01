新华社北京11月30日电（记者许可、邵艺博）针对欧盟方面近日对中国经济形势等提出所谓关切并声称对华不脱钩但要“去风险”，外交部发言人汪文斌30日在例行记者会上表示，欧方提出的所谓关切与事实不符，中国经济保持企稳向好势头，中国新发展将为欧洲和世界提供新机遇，希望欧方全面客观看待中国发展和内外政策，推进互利共赢的中欧合作。

汪文斌表示，全球经济复苏艰难，中国经济保持企稳向好势头难能可贵。今年前三季度，中国国内生产总值同比增长5.2%，在世界主要经济体中名列前茅，近期不少国际机构纷纷调高中国经济增长预期。中国坚持高质量发展，着力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国贸促会发布的《2023年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，八成以上受访外资企业对中国营商环境的评价为满意以上，近九成预期未来5年利润持平或有所提高。

汪文斌说，中方从不追求贸易顺差。中国积极举办中国国际进口博览会、中国国际供应链促进博览会，致力于持续推进“市场机遇更大”的开放，巩固和加强全球产业链供应链合作，中国新发展将为欧洲和世界提供新机遇。

他表示，中国绿色产业和清洁技术快速发展是坚持不懈开展科技创新、构建完整产业链供应链的结果，是凭借艰辛努力、通过公平竞争赢得的正当优势，受到欧盟消费者和全球用户欢迎，也为全球应对气候变化和推动绿色转型作出巨大贡献。

汪文斌说，中国式现代化是走和平发展道路的现代化。“我们坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持共商共建共享的全球治理观。”

今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年。汪文斌表示，20年的经验表明，坚持全面战略伙伴关系定位，中欧关系就能向前进、向上走、向未来。从抑制通货膨胀到推动经济复苏，从实现绿色转型、数字转型到增强战略自主，从维护多边主义到应对全球性挑战，中国都是欧盟可靠、可信的合作伙伴。

“‘去风险’‘降依赖’不应该变成‘去合作’‘降水平’。希望欧方全面客观看待中国发展和内外政策，奉行理性务实的对华政策，推进互利共赢的中欧合作，共同应对全球性挑战。”他说。

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