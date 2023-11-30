这是2015年1月29日基辛格在美国华盛顿出席国会参议院军事委员会听证会时的资料照片。新华社记者 鲍丹丹 摄

新华社北京11月30日电 题：中国民众追念中国人民的老朋友基辛格

新华社记者马欣然、肖逸晨、王攀

与中国打了约半个世纪交道的中国人民的老朋友、好朋友基辛格走完了传奇一生。

美国前国务卿亨利·基辛格日前在其位于康涅狄格州的家中去世，享年100岁。

中国外交部发言人汪文斌30日在例行记者会答记者问时表示，基辛格博士是中国人民的老朋友、好朋友，是中美关系的开拓者和建设者。“中国人民将铭记基辛格博士对中美关系投入的真挚感情和作出的重要贡献。”

“仍然记得这位写进历史书里的老人”“参与见证了中美关系的开启及中国的繁荣”“世纪老人，一路走好！”“他将永远活在中国人民心中”……“基辛格逝世”的消息登上中国各大社交平台热搜，人们纷纷留言悼念、追忆这位“中国通”与中国的故事。

1972年2月21日，基辛格陪同时任美国总统尼克松访华，中美关系正常化迎来标志性的重大时刻。

“我一生中一半时间都在为美中关系工作。”他曾自称专长是“认识中国的每一代领导人”，并对“中国思想和中国人民有浓厚的兴趣”。

基辛格曾100多次访华。在成都杜甫草堂，他曾提笔用英文写下大意如此的话——一个产生如此伟大诗人的民族，必将拥有辉煌的未来。他格外喜爱泮溪美食，对象形拼盘、广州烧牛柳等菜肴赞不绝口。他的“知华”打动了一代代中国人。

2001年3月18日，基辛格在中国人民对外友好协会纪念中美“乒乓外交”30周年的招待会开始前挥拍助兴。新华社发

“一个月前，我重温了基辛格的《论中国》，每次都有新感悟。”北京大学历史学系博士生李昊说，“他对中国保持客观认知，一定程度上读懂了中国人的价值观、文明观。”

近期在中国出版的《论中国》十周年纪念版中，基辛格通过一篇新增序言，再次论述了中美关系发展前景：在美国和中国之间建立“战略互信”“也许依然是一个长远的愿望”，但关心美中关系的美国人和中国人应为实现这一目标而努力。

清华大学工业工程系博士生田野床头摆放着基辛格参与撰写的《人工智能时代与人类未来》，“他的目光是不断发展的”。

“他从战略高度、中美和世界的长远利益出发，推动美国历届政府保持理性务实的对华政策，成为中美之间的重要沟通渠道。”中国人民大学国际关系学院副院长李晨说，中美关系的基础在民间，“基辛格依靠其在历史和哲学等领域的造诣，向世界介绍了一个更加立体的中国”。

“希望更多的美国人来看看真实的中国。我还认识很多在中国学习或工作的美国人，同样表达了对中国的热情。”来自美国西雅图的菲利普·弗里曼说。他正在中国攻读国际关系专业研究生。

2023年10月24日，基辛格（中）出席在纽约举行的美中关系全国委员会年度颁奖晚宴。新华社记者 李睿 摄

英国《经济学人》杂志援引基辛格的观点称，人类的命运取决于中美两国能否和平相处。

“追念基辛格，也是在致敬历史上中美沟通交流合作大门的开启。”清华大学国际关系研究院副教授黄宇兴说。

深圳“锦绣中华”世界名人植物园，一棵象征中美两国友谊的南洋杉，笔直挺拔，四季常青。这是27年前，基辛格来到深圳时亲手所栽。

今年7月，度过百岁生日的基辛格最后一次访华。他在访华时说，美中保持稳定关系，事关世界的和平、稳定和人类福祉。无论如何困难，双方都应平等相待，保持接触。

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