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联合国气候变化迪拜大会开幕

2023年11月30日21:25 | 来源：新华网
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新华社迪拜11月30日电（记者郭爽 王燕）《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）30日在阿联酋迪拜开幕。本届大会以“团结、行动、落实”为主题，将完成《巴黎协定》的首次全球盘点，与会各方也期待在多个重要议题上取得进展。

《公约》秘书处指出，联合国气候变化迪拜大会在有记录以来人类历史上最热的一年举行，这是兑现气候承诺和防止气候变化最严重影响的决定性时刻。目前，国际社会尽管已在应对气候变化方面有所行动，但还需要作出更大的努力才可能实现《巴黎协定》的长期目标，本届大会需要成为关键转折点。

为期两周的联合国气候变化迪拜大会将完成《巴黎协定》的首次全球盘点，评估协定实施进展以及实现协定目标的整体差距，这将为各方提供加速转型创新与强化合作的机会。本届大会还将讨论全球应对气候变化的一系列关键议题，并期待取得重要进展。《公约》秘书处指出，气候融资是相关变革的核心，在这方面取得的进展对于在其他谈判领域建立信任至关重要。

COP28主席苏尔坦·贾比尔在当天举行的大会开幕式上说，本届大会将致力于解决气候资金问题，让全球南方无需在发展和气候行动二者间做选择。他呼吁与会各方围绕议程团结起来，恢复对多边主义的信心。

本届大会计划从11月30日持续至12月12日，主办方预计将有超过7万人参加，其中包括《公约》缔约方代表、商界领袖、科学家、青年代表、媒体记者以及其他利益相关者等。

(责编：于洋、常红)

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