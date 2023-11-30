新华社法国里昂11月30日电（记者乔本孝 邢建桥）里昂新中法大学第三届中法经济论坛11月30日在法国里昂举行，近200名中法代表围绕论坛主题“迈向低碳社会的经济转型：中法解决方案”展开研讨。

中国驻法国大使卢沙野当天在论坛开幕致辞中表示，中法绿色合作具有超出双边范畴的全球意义，两国绿色发展理念相近、成果丰硕、潜力巨大。

卢沙野就中法绿色合作提出三点希望：一是抓住两国绿色转型契机，秉持公平、公正、非歧视原则，为电动汽车、绿色金融等绿色科研和产业合作营造更好环境。二是对接两国绿色倡议和规划，发挥互补优势，探讨开展更多第三方市场绿色合作。三是主持公道正义，为全球绿色转型和应对气候变化注入正能量、提供新方案，推动弥合分歧矛盾，共同构建公平合理的全球气候治理体系。

里昂新中法大学协会主席戴乐涛表示，希望法中两国在绿色领域持续加强合作、分享经验、应对全球共同挑战，协力为保护地球、造福后代作出贡献。

里昂新中法大学是一个协会组织，旨在提升中法双边经济、学术、文化、旅游合作关系。

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