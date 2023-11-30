新华社北京11月30日电（记者邵艺博、王宾）外交部发言人汪文斌30日表示，希望中美两国民间各界继续共同努力，为推动中美关系健康、稳定、可持续发展汇聚强大力量。

当日例行记者会上，有记者问：近日，美国34家智库和民间组织联合公开致信中美两国元首，呼吁中美共同致力于持续减少双边关系中危险摩擦，在关乎地球保护、世界和平与繁荣的问题上加强合作。中方对此有何评论？

汪文斌说，美国34家智库和民间组织联合致信中美元首，就中美关系发出理性声音，反映了美国各界对中美关系稳定和改善以及中美共同承担大国责任的真切、广泛呼声。

他指出，此次中美元首旧金山会晤，两国元首就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入地交换了意见，进一步探讨了中美两个大国的正确相处之道，进一步明确了中美两国共同肩负的大国责任，形成了面向未来的“旧金山愿景”，取得了一系列共识和成果。“这些共识和成果也反映和代表了中美两国人民的共同意愿和国际社会的普遍期待。”

汪文斌表示，正如习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上指出，不论形势如何变化，中美和平共处的历史逻辑不会变，两国人民交流合作的根本愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待不会变。“我们希望两国民间各界继续共同努力，多走动、多来往、多交流，为推动中美关系健康、稳定、可持续发展，促进世界和平与繁荣汇聚强大力量。”

(责编：袁勃、赵欣悦)