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第六届中英经贸论坛聚焦探索两国贸易新路径

2023年11月30日18:41 | 来源：新华网
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新华社伦敦11月29日电(记者 张亚东)以“开放合作，探索中英经贸新路径”为主题的第六届中英经贸论坛11月29日在英国曼彻斯特举行，来自中英两国政府和企业界的代表就推动中英合作多元化发展、中英产业链合作等问题进行了交流。

中国驻英国大使郑泽光在论坛上发表演讲时指出，中国经济持续向好，今年经济增速将继续在主要经济体中保持领先地位。中国正进一步推动改革开放，广阔的中国市场将为包括英国企业在内的各国企业带来发展机遇。中英两国在金融、绿色经济、数字技术、人工智能等方面合作前景广阔。中英持续坚持互惠互利，相互尊重，将造福两国人民。

英国商业贸易部负责投资的国务大臣多米尼克·约翰逊在致辞中表示，非常高兴看到越来越多中国企业在英国投资，也将有更多英国企业投资中国，这显示英中贸易合作持续发展，希望两国工商界共同推动双边贸易与投资关系不断发展。

本次论坛由英国中国商会主办，得到包括中国驻英国大使馆、中国驻曼彻斯特总领馆、英中贸易协会、英国四十八家集团等机构支持。

(责编：于洋、常红)

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