新华社海口11月30日电（记者董博婷、陈子薇）由中华全国青年联合会和海南省人民政府主办的首届中阿青年发展论坛30日在海南海口举办。本届论坛以“加强中阿青年伙伴关系，推动构建开放型世界经济”为主题，22个阿拉伯国家驻华使节和外交官、中阿双方各领域青年代表等200余人出席论坛。

全国青联主要负责人在致辞中表示，发展是解决当前全球性问题的“金钥匙”。只有各国繁荣发展，和平才能持久，文明才能进步。希望中阿青年携手维护开放合作的世界格局，共同克服全球发展的复杂挑战。全国青联愿与阿方加强合作，共同倡导青年优先发展，共同构建青年伙伴关系，共同推动青年创新行动。

“青年是长久和平与可持续发展的重要引擎，是中阿合作的驱动力、中阿友谊的未来。”阿拉伯国家联盟助理秘书长海法·阿布·加扎莱在视频致辞中希望中阿青年发展论坛能够为青年合作提供经验交流的平台，赋能青年为推进联合国2030年可持续发展议程和落实全球发展倡议发挥更大作用。

来自中国、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、伊拉克、摩洛哥、叙利亚的6位与会嘉宾就加强中阿经贸合作、搭建中阿青年交流平台、发挥文化交流重要作用等方面先后发表主旨演讲。

会上，各国青年代表还围绕“粮食安全与生产”和“科技创新驱动绿色发展”两个议题进行了深入研讨。与会青年代表一致认为，中阿青年发展论坛为中阿青年搭建起了交流合作的平台，有助于推动中阿青年围绕经贸合作、粮食安全、科技创新、绿色发展等领域开展务实合作。本次活动促进了阿拉伯地区青年对海南自由贸易港和中国高水平对外开放生动实践的深入了解。

据悉，11月30日至12月4日，与会的中阿青年代表还将考察海南自由贸易港相关企业、三亚崖州湾科技城、海南热带雨林国家公园等地，深入了解海南对外开放政策、科技创新和生态治理领域的相关情况。

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