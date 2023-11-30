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中企承建的格鲁吉亚南北走廊公路关键隧道顺利贯通

2023年11月30日18:21 | 来源：新华网
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新华网第比利斯11月30日电（记者李铭）格鲁吉亚南北走廊公路2标项目T1隧道的建设者们29日在隧道山体中部胜利会师，这标志着由中铁二十三局承建的格鲁吉亚南北走廊公路2标项目T1隧道全面贯通。

11月29日，格鲁吉亚南北走廊公路2标项目T1隧道贯通。记者 李铭 摄

11月29日，格鲁吉亚南北走廊公路2标项目T1隧道贯通。记者 李铭 摄

据项目经理袁毅介绍，刚刚贯通的T1隧道主洞全长1529.57米，为该项目重点节点工程，最大开挖跨度为20.8米，最大埋深120米，最小埋深11.6米，属于典型的软弱围岩浅埋特大跨度隧道。建设过程中，中铁二十三局参建团队克服了隧道浅埋偏压、开挖断面大、渗水量大等一系列不良地质和困难，精心组织、科学施工，成功实现了隧道零误差安全顺利贯通。

由中铁二十三局承建的格鲁吉亚南北走廊公路2标项目是格鲁吉亚政府重点交通项目，主线全长为12.72公里，设计为双向三车道，设计时速达80公里，预计2025年9月完工。该项目完工后，将对完善该国路网结构、带动沿线旅游发展、促进区域经济发展发挥重要作用。

(责编：于洋、常红)

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