新华网达卡11月30日电（记者孙楠）2023年中国政府援孟加拉国培训学员联谊会28日在中国驻孟使馆举行。中国驻孟加拉国大使姚文出席并致辞，商务部国际商务官员研修学院副院长雷浩视频致辞。孟财政部经济关系局辅秘兼亚洲司司长安瓦尔等孟方主管官员、参训学员代表、驻孟中资机构、孔院和孔子课堂师生代表、孟主要媒体等180余人出席。

姚文在致辞中表示，今年是中国政府援孟培训喜获丰收的一年，共有73个培训班的370名孟加拉国学员参训，收到了良好的社会反响。未来中方将提供更多双边培训项目，为更多孟政府官员、技术专家和青年学者提供赴华交流培训的机会。

姚文指出，2023年是中孟战略合作伙伴关系持续深化的一年。中方愿继续同孟一道，用足用好共建“一带一路”进入高质量发展新阶段的时代红利，把援孟培训项目办实、办好，将其打造成为中孟人文交流的重要平台，服务中孟战略合作伙伴关系再上新台阶。

安瓦尔及6名参加今年培训项目的孟方学员代表在发言中高度评价孟中合作成果，感谢中方为促进孟经济社会发展提供的帮助，表示愿同中方一道努力，做好中国政府援孟培训工作，推动两国人文交流、互学互鉴，不断提升中孟各领域合作水平。

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