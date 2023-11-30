新华社北京11月30日电 综述：多国人士期待借助链博会加强产业链供应链合作

新华社记者包雪琳

首届中国国际供应链促进博览会11月28日至12月2日在北京举行。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会集贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流功能于一体。与会多国人士表示，链博会的举办展现了中国维护全球产业链供应链安全稳定的担当，期待借助这一平台巩固和加强全球产业链供应链合作，助力世界经济复苏。

当前世界经济复苏艰难，维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动经济发展的重要保障。匈牙利驻华大使白思谛对记者表示，中国此时举办以产业链供应链合作为主题的大型展会“非常及时”，“互联互通符合我们的共同利益，相信这也是举办链博会的意义所在”。

非洲联盟驻华代表处常驻代表拉哈姆塔拉·穆罕默德·奥斯曼·埃尔诺说，中国是多边主义的倡导者，众多中外企业和机构参加链博会表明大家已经意识到团结、合作至关重要，“我们必须相信多边主义”，以此应对“脱钩断链”“去风险”。

中国美讯（深圳）信息技术咨询有限公司的主要业务是助力中国企业拓展北美等海外市场。该公司首席执行官克里斯·佩雷拉说，中国展现出与美国开展供应链合作的开放态度，“这给中美供应链合作带来非常正面的影响”。中国举办链博会，向外界传递中国将更深层次参与构建全球产业链供应链体系的信号。

阿拉伯商会联盟秘书长哈立德·哈纳菲说，受新冠疫情、地缘政治等因素影响，需要重新审视全球供应链，通过链博会这个平台，“全世界需要围绕供应链做一些不一样的事”。他表示，作为阿拉伯地区商会参会代表，他致力于让区域内更多人了解供应链的重要性并开创供应链管理新模式。

日本艾杰旭集团中国总代表、中国日本商会副会长上田敏裕告诉记者，他期待借助链博会与中外企业代表加强联系、推动合作。（参与记者：刘学、马则刚、王佳琳）

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