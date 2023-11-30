新华社新西兰奥克兰11月30日电（记者郭磊 卢怀谦）11月27日至30日，中国湖北、四川文旅推介活动在新西兰克赖斯特彻奇、奥克兰等多地举行。充满中国地域特色的饮食、茶道和文化表演引起当地观众浓厚兴趣。

在奥克兰29日举行的“文化中国，锦绣四川”活动中，川菜和白酒品鉴让新西兰观众直呼“辣得过瘾”，川剧变脸、大木偶戏又让人称奇。现场“长嘴壶茶艺”表演，一米长壶在茶艺师手中上下翻飞后，一股细流稳稳注入杯中，令当地观众直呼“不易”。

在奥克兰30日举行的“荆楚文明之光”湖北文旅推介现场，来自武当山的太极功夫表演让观众大开眼界，《土家迎客歌》等特色歌曲演唱以及土家族的民族服饰也引起现场观众兴趣。

新中友好协会奥克兰分会会长迈克·道森（中文名：丁大雄）连用多个“神奇”来表达他的现场感受。他说，中国的食物、文化和风景都非常“神奇”，希望尽早再次访问中国，感受“神奇”。

中国驻奥克兰总领事陈世杰29日在参加活动时说，截至今年7月，中国抵新游客数量已恢复到疫情前峰值的84%。欢迎新西兰游客到中国去感受文化，欣赏风景，享用美食。

新西兰前议长戴维·卡特在现场表示，新中两国都有美丽壮阔的自然风光，且中国拥有悠久历史和灿烂文明。近期随着两国直航航班的增加，他对两国旅游业前景充满信心。

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