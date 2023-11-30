人民网北京11月30日电 （俞懿春、王婧瑜）近日，全球知名未来学家、美国华盛顿特区经济趋势基金会总裁杰里米·里夫金接受人民网记者采访时表示，人类需要重塑人与自然关系，效率至上的“进步时代”已经终结，人类需迈入适应自然的“韧性时代”。

里夫金认为，当今社会遭遇可持续发展问题的根本原因，是人类世界观与自然观的矛盾。西方宗教与传统基于“人类应该主宰自然”这一文明思想，它既带来人类文明的进步，同时也把人类带到生物大灭绝的边缘。如果继续让自然适应人类，人类将不得不面对“进步时代”的终结。

“与西方思想相反的是，东方宗教和哲学都强调人类不要主宰自然，人类与自然不是相互独立的，要与自然和谐共存。”里夫金认为，重塑人与自然关系，迈入人类适应自然的“韧性时代”需要东方哲学的智慧。“我们必须真正改变我们的思维方式，改变我们对治理的设想、组织经济的方式、与自然的关系、教育孩子的方式、对科学探究的态度以及我们如何构想关于自我的概念。”里夫金说。

里夫金谈到，国际社会已日益认识到气候变暖对人类当代及未来生存与发展带来的严重威胁和挑战，采取积极措施应对气候变化已成为全球共识。如果大搞“脱钩断链”，大筑“小院高墙”，将严重阻碍全球发展进程。他提到，作为受全球气候变化影响最大的国家之一，中国坚定地呼吁构建人类命运共同体，将“绿色”作为高质量发展的底色。里夫金高度评价中国政府去年发布的《国家适应气候变化战略2035》，认为该战略强化了自然生态系统和经济社会系统气候韧性，让中国走出了协同推进生态文明建设的新路。

里夫金在采访中也谈到共建“一带一路”倡议。他认为，中国通过加强基础设施建设、推动经济走廊建设、促进文化交流等方式，在实现自身发展的同时让发展成果更多更公平惠及各国人民，促进了共建国家的贸易畅通和经济联动发展。同时，中国还把规则标准“软联通”作为重要支撑，稳步扩大制度型开放，持续推进与共建国家在标准规范、数字信息等领域合作，“数字丝绸之路”正成为推动新型全球化的数字桥梁。他提到，通过共建“一带一路”倡议，中国也在更大程度上推动了全球绿色发展。

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