嘉宾出席2023中国电影节启动仪式。主办方供图

人民网马尼拉11月30日电 （记者樊帆）近日，由中国驻菲律宾使馆、中国电影资料馆主办，菲律宾影视审查分级委员会、电影发展委员会支持的2023中国电影节在菲律宾马尼拉举办开幕式。中国驻菲律宾大使黄溪连、菲电影发展委员会主席克鲁兹、影视审查分级委员会委员莉莉安等出席活动并致辞。菲总统中国事务特使许智钧、国家文化艺术委员会主席马纳罗、国家公园发展委员会主任洛伦萨纳等菲政府各部门高级官员及各领域嘉宾、各国驻菲使团，华侨华人、中资机构和留学生代表近300人出席活动。

2023中国电影节开幕式活动。主办方供图

黄溪连表示，电影作为文化交流传播的重要媒介，能够形象地展现各国的社会风貌和人文底蕴，为广大观众所喜闻乐见。此次举办中国电影节是积极落实全球文明倡议、促进中菲交流互鉴的重要举措。该活动除在马尼拉举办外，还将走进内湖省、邦板牙省，是多方合力推动中国电影展映在菲多地开花、辐射基层民众的一次创新性尝试。

开幕式上放映了电影《热烈》。该片以杭州亚运会为背景，讲述了心怀热爱、赤诚追梦的青年舞者在教练和家人的鼓励指导下，在热爱的舞台上发光发亮、逐梦亚运赛场的热血故事。开幕式活动还举行了中式美食展示和特色街舞表演。

2023中国电影节展映周期为2023年11月28日至2024年2月22日，横跨菲多个省市，让更多菲基层民众有机会在大荧幕前欣赏到题材多样、内涵丰富的数字高清格式“中国大片”，感受当代中国发展成就和中国文化现代化表达。

2023中国电影节活动安排。主办方供图

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