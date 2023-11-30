新华社华盛顿11月29日电（记者许缘 熊茂伶）美国联邦储备委员会29日发布的全国经济形势调查报告显示，近期美国经济增长有所放缓，增长势头减弱。

这份报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，自10月中旬以来，包括纽约和费城在内的多数辖区经济状况持平或略有下降，仅4个辖区经济实现温和增长。各辖区调低了对未来6至12个月经济前景的看法。

报告显示，包括汽车在内的零售销售表现好坏不一，非必需品和耐用品销售下滑。制造业活动喜忧参半，制造商降低了行业前景预期。信贷方面，商业贷款需求略有下降。房地产市场持续疲软，商业地产活动继续放缓，部分辖区住宅销售略有下降。

同期，各辖区劳动力需求继续放缓，整体就业状况持平或温和增长。各辖区物价增长放缓，但物价仍处于高位。多数辖区预计2024年物价继续温和上涨。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于12月12日至13日举行。

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