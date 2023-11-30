新华社北京11月30日电 专访：中国对维护全球供应链韧性和稳定至关重要——访力拓集团首席商务官兼中国区主席白睿明

新华社记者刘学

全球矿业巨头力拓集团首席商务官兼中国区主席白睿明日前接受新华社记者书面采访时表示，中国在维护全球产业链供应链韧性和稳定方面发挥至关重要的作用。

首届中国国际供应链促进博览会11月28日至12月2日在北京举行，力拓集团在智能汽车链展区设立展台。白睿明说，维护全球产业链供应链韧性和稳定对推动经济发展至关重要。随着全球供应链的发展变化，中国制造业也在不断转型升级，向着数字化和绿色化发展。

白睿明表示，依托资源优势和市场潜力，中国在太阳能等新兴技术和产业发展中已经处于领先地位。中国的产业链供应链基础稳固，韧性和完整性为跨国企业深化在华发展增添了信心，同时中国的营商环境也在不断改善。

白睿明认为，今年以来，中国经济稳步恢复，继续成为全球经济增长的重要引擎。作为世界第二大经济体的中国是全球制造业和贸易的重要支撑，为全球供应链稳定发挥重要作用。

“中国国际供应链促进博览会的举办展现了中国坚定不移推进对外开放、维护全球供应链安全稳定的不懈努力。”白睿明说。

本届链博会吸引了55个国家和地区的500多家企业和机构参展参会。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会以“链接世界，共创未来”为主题，推动上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动。（参与记者：马则刚、包雪琳、王佳琳）

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