新华社耶路撒冷11月29日电（记者王卓伦 张天朗）以色列军方29日晚宣布，已接收巴勒斯坦武装组织释放的第六批共16名被扣押人员。

根据以军方发表的声明，当晚共计16名被扣押人员获释后抵达以色列。他们由以军方和情报部门人员陪同，经过初步身体检查后将与家人团聚。当晚的释放分两次进行，获释人员包括12名以色列人和4名泰国人。

以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的停火协议当地时间24日上午7时正式生效。根据协议，加沙地带停火4天，巴武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。卡塔尔外交部27日发表声明说，哈马斯和以色列已同意将加沙地带人道主义停火期限延长两天。在前5天停火期间，哈马斯和以色列已分别释放5批被扣押人员。

以总理内塔尼亚胡29日发表视频声明说，以军将在停火结束后恢复军事行动，直至消灭哈马斯。

以军方29日发表声明说，以军总参谋长哈莱维当日在南方司令部总部会议上批准了停火结束后加沙地带的作战计划，称“已为下一阶段做好准备”。以国防部长加兰特在另一份声明中说，以军已“做好立即恢复战斗的准备”。

(责编：崔译戈、崔越)