新华社日内瓦11月29日电（记者王其冰）世界卫生组织29日通报，柬埔寨一村庄出现两例人感染高致病性H5N1型禽流感确诊病例，其中第一例已经死亡，第二例正在治疗中。

通报说，世卫组织24日至25日接到柬埔寨卫生部通知，该国南部贡布省一村庄出现两例H5N1型禽流感确诊病例，患者都是女性。其中第一例在出现发烧、呼吸急促和咳嗽症状4天后就诊，H5N1检测呈阳性，病患在住院期间死亡。

流行病学调查显示，上述病例在过去一个月里都接触过患病家禽。实验室调查显示，所检测到的病毒属于H5分支2.3.2.1c，与2013至2014年以来在柬埔寨及东南亚其他国家传播的禽流感病毒非常相似。

H5N1属于甲型流感病毒。世卫组织表示，H5N1型禽流感可致人体严重疾病、死亡率高。几乎所有人类感染H5N1型禽流感的病例都与密切接触受感染禽鸟或被病毒污染的环境有关。但已有证据也显示，该病毒不易感染人类，在人与人之间的传播似乎很不寻常。

世卫组织指出，现有流行病学和病毒学证据表明，H5N1型禽流感病毒尚未获得在人群中持续传播的能力。世卫组织评估认为，这一病毒给普通人群带来的风险较低，反对据此实施任何旅行或贸易限制，也不建议在入境点开展特殊旅行人员筛查或其他限制。

据世卫组织提供的信息，从2003年至2023年11月27日，全球有23个国家共报告了882例人感染H5N1型禽流感病例，其中包括461例死亡病例。

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