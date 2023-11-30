新华社维也纳11月29日电（记者于涛 刘昕宇）在联合国工业发展组织第二十届大会期间，中国常驻维也纳代表团28日在维也纳国际中心举办“携手推动全球发展 加快实现2030年可持续发展目标”研讨会。这是“全球发展倡议之友小组”在维也纳首次正式活动。

维也纳各国际组织代表、各国常驻维也纳代表团外交官和中方官员等200余人参加研讨会。

中国常驻维也纳联合国办事处和其他国际组织代表李松大使主持研讨会并作主旨发言。李松表示，目前已有100多个国家和国际组织支持全球发展倡议，70多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。希望广大“全球发展倡议之友小组”成员加强合作交流，对全球发展倡议出谋划策、贡献力量、发挥作用，加强本国发展战略与倡议的对接，促进国际合作，携手推进联合国2030年可持续发展议程。

联合国工业发展组织总干事穆勒高度评价全球发展倡议对实现联合国2030年可持续发展议程目标的重要推动作用，代表联合国工发组织热烈欢迎和全面支持全球发展倡议。倡议重点领域与工发组织作为国际机构的授权领域高度契合，为工发组织与中方加强合作奠定了坚实基础。工发组织邀请“全球发展倡议之友小组”成员积极参与有关全球发展合作项目，充分利用倡议和南南合作，推动更有力、更强劲、更可持续的全球发展。

国际原子能机构副总干事刘华代表机构总干事格罗西致辞表示，中国已成为机构的关键合作方和支持者，机构与中方在推动全球发展上拥有共同目标。全球发展倡议与联合国2030年可持续发展议程高度契合，为实现可持续发展目标提供了支撑和动力。机构与中方加强全球发展倡议有关合作，必将为推动实现更具韧性、绿色、健康的全球发展作出贡献。

中国国家国际发展合作署全球发展促进中心主任汤瑛介绍了全球发展倡议最新行动和成果。联合国工发组织副总干事邹刺勇和联合国维也纳办事处/毒品和犯罪问题办公室、联合国外空司、国际原子能机构官员分别介绍了所在国际组织为实现联合国2030年可持续发展议程所做的工作，以及正在实施的全球发展合作项目和项目运营的成功经验。

研讨会交流踊跃，气氛热烈。沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣胡莱夫、巴基斯坦工业和生产部联邦秘书吉拉尼，俄罗斯、埃及、秘鲁和埃塞俄比亚等“全球发展倡议之友小组”成员的参会人员纷纷祝贺研讨会举办，感谢中方通过全球发展倡议向发展中国家提供的帮助，期待通过倡议合作取得更多成果。

李松在会后接受媒体采访时说，本次研讨会的成功举办，体现了各方对实现2030年可持续发展议程目标的高度重视，反映了广大发展中国家对进一步促进国际发展合作的热切期待，凸显了全球发展倡议的巨大感召力。

李松介绍，与会各国代表纷纷表示，维也纳国际组织和常驻团在研讨会上分享交流经验看法，为后续进一步凝聚共识、增进合作、共谋发展创造了有利条件。中方将与支持全球发展倡议的友好国家一道，加强交流沟通，共同在维也纳多边平台积极践行全球发展倡议，大力推进国际发展合作。

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