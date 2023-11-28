活动当日，中国武术队队员与北加州当地民众合影。人民网记者 邓圩摄

人民网旧金山11月27日电 （记者邓圩）当地时间11月26日下午，美国旧金山湾区联合市詹姆斯·洛根（James Logan）高中体育馆发出阵阵掌声和热烈喝彩，刚刚在第16届世界武术锦标赛斩获金牌的中国武术队7名冠军运动员和云南武术队给当地市民带来了一场精彩的武术交流表演。

中国武术队员表演现场。人民网记者 邓圩摄

中国国家武术队领队李永强告诉记者，中国武术队刚刚在得克萨斯州沃思堡举行的第16届世界武术锦标赛斩获15枚金牌，并在休斯敦进行了两场比赛和两场教学交流。北加州的访问交流是他们在美国的第三站。26日，中国武术队冠军运动员张清淳、戴丹丹、姚洋、刘鑫、吴佳凝、刘钊赫、卢向成在展示了精彩武术表演后，还与当地武术爱好者进行了一场教学交流。

中国武术队员表演现场。人民网记者 邓圩摄

这场武术交流活动由美国武术联合会主办，北加州华人文化体育协会承办，并得到了旧金山湾区30多家武馆的大力支持。

联合市市长卡罗尔·达翠厄兰茨（ Carol Dutra-Vernaci）到场欢迎中国武术队，对武术文化的交流充满期待。

北加州华体会执行长李竞芬表示，我们希望以中华武术为载体，民间交流做纽带，让中华武术光大在北美的土地上，做中美友好的基石。

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