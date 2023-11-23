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新疆博尔塔拉：加速产业融合的口岸强州

人民网 刘洁妍 俄布拉依·对山 羡江楠 周雨 叶列娜 苏缨翔
2023年11月23日08:49 | 来源：人民网-国际频道
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博尔塔拉，蒙语意为“青色的草原”，素有“西来之异境、世外之灵壤”的美誉。新疆博尔塔拉蒙古自治州（以下简称博州）地处祖国西边边陲，这里山水雄奇秀丽、自然风光旖旎，冰川雪山、高山峡谷、森林草原、湖泊湿地、沙漠戈壁、平原绿洲等交相辉映。

与此同时，这座昔日古丝绸之路新北道上的枢纽要冲，如今站在了国家向西开放的最前沿，已发展成为丝绸之路经济带“中通道”国内外的重要连接点和进出口过货关键节点。红彤彤的枸杞从这里走向国内外消费者的餐桌，一列列载满“中国制造”的“钢铁驼队”从这里驶往亚欧……

近日，人民网“看见中国”多语种融媒体团队走进博州，见证其围绕“口岸强州”积极推动开放与产业融合协同发展的坚实脚步。

加速融合

构建高质量发展富民产业

炎炎烈日，博州精河县托里镇的农田里，红彤彤的枸杞挂满枝头。枸杞种植户王磊正和50多个工人们一起抢抓农时，采收枸杞。

“精河县的枸杞，皮薄肉厚、粒大饱满、含糖丰富，吃起来口感特别好。”种植枸杞30多年的王磊，说起精河枸杞的特点如数家珍，颇为自豪。

精河县素有“中国枸杞之乡”的美誉，种植枸杞已有百年历史，现有枸杞种植面积10.31万亩，年产近6万吨鲜果，可实现产值6.6亿元，占全县农业总产值的35%。

据王磊介绍，以前种植枸杞，采摘后大多需要晒干后售卖，如果遇到雨水天气，就会影响干果品质，一家人忙活一整年收入却并不稳定。

“现在，采摘后的枸杞鲜果直接送进企业，1公斤鲜果的收购价格最低可达到16元左右。”王磊说，“收入越来越好，我们的日子也像这枸杞一样，红红火火！”

近年来，精河县持续发展和培育枸杞“红色产业链”，通过“公司+合作社+农户”模式，构建起从繁育到加工再到品牌营销的全产业链，带动农民增收致富。

在精杞神枸杞开发有限责任公司产品展示大厅，摆满了各式各样的枸杞深加工产品。

“经历十余年发展，公司目前已建成8条生产线，主营枸杞汁、枸杞原浆、枸杞饮料及干果等等八大类20余款产品。”精杞神枸杞开发有限责任公司负责人戴旭升表示。

据介绍，这些产品不仅在国内线上线下同步销售，还远销荷兰、德国等30多个国家。今年该公司实现新突破，在枸杞干果和大桶原浆外，首次将旗下的枸杞饮料销往中亚五国。

“这也得益于国家‘一带一路’倡议的不断推动，一方面我们精河枸杞在国外的知名度越来越大，另一方面随着国际物流效率不断提升，我们的产品走出国门也变得越来越顺畅便捷。”戴旭升说。

抓住机遇

打造向西开放的前沿枢纽

阿拉山口市位于博州东北部，毗邻哈萨克斯坦，作为我国四大风口之一，“一年一场风，从春刮到冬”，曾经就是这个边境小城留给外界最深的印象。

铁路的连通铺就了当地发展腾飞的“快车道”。1990年，国家批准正式建立阿拉山口口岸，随后，与哈萨克斯坦的多斯托克口岸实现了铁路连通；2011年，国务院批准阿拉山口设立综合保税区，首列“渝新欧”班列经阿拉山口口岸出境；2012年，国务院批准成立阿拉山口市。

随着“一带一路”建设的深入推进，国际贸易需求增长，阿拉山口成为中国向西面对中亚、西亚乃至欧洲距离最近、最便捷的口岸之一，经由阿拉山口口岸进出境的中欧班列逐年增多。作为中国与欧亚大陆的重要枢纽，一座现代化的口岸新城正在崛起。

“阿拉山口站自2011年办理首列中欧班列至今，累计办理通行中欧班列超3万列。随着进出口贸易蓬勃发展，班列开行规模从2012年的每月通行3.5列已增长到现在的日均17列。”中国铁路乌鲁木齐局阿拉山口站团委书记陈乾对记者表示。

据统计，截至7月中旬，今年经阿拉山口口岸通行中欧（中亚）班列达3520列，同比增长11.1%；铁路货运量达747.8万吨，同比增长18.8%，公路进出口货物31.67万吨，同比增长228.53%，实现双增长，阿拉山口向西开放的枢纽节点作用日益凸显。

换装完毕的中欧班列即将从换装库内驶出。人民网记者 刘洁妍摄

换装完毕的中欧班列即将从换装库内驶出。人民网记者 刘洁妍摄

在阿拉山口站集装箱换装库，一辆满载各式货物的中欧班列正在紧张有序换装。据介绍，中哈两国使用的铁路轨距并不一致，因此中欧班列在进出境时，就要在这个换装库内进行集装箱换装作业。

阿拉山口每年8级以上大风天气约160天。为解决受大风影响不能进行集装箱换装的问题，这里建有目前亚洲最大的铁路室内集装箱换装库，可以全天候24小时进行换装作业，年换装能力达20万标箱。“4台巨型桥吊同时作业，1个小时左右就可以完成一列中欧班列的换装。”陈乾表示。

随着跨境电商综合试验区、阿拉山口中哈边民互市市场、国家级市场采购贸易试点、国家进口贸易促进创新示范区、二手车出口业务等一批先行先试内容获批，阿拉山口口岸功能不断扩展完善，昔日狂风呼啸的戈壁风口，如今已发展成我国西北地区唯一的铁路、公路、航空、管道并举的“黄金口岸”，在“一带一路”倡议的推动下，面向整个欧亚大陆全方位开放。

绿色发展

汇就赛里木湖“生态蓝”

去温泉县疗养度假、到木特塔尔沙漠体验大漠风光、去大小海子拥抱草原……博州的旅游资源各具特色，多点开花。近年来，当地坚持绿色发展、生态优先，布局旅游产业发展，“赛里木湖蓝”便是其中最闪耀的一抹亮色。

赛里木湖是新疆海拔最高、面积最大的高山湖泊，集山、湖、林、草、湿地、冰川等原生态景观为一体。走进赛里木湖，山清如洗、水碧如染、花草如海、游人如织……一幅生态优美、旅游畅旺的人与自然和谐共生的优美画卷映入眼帘。

“这几年赛里木湖的草原更绿了，水更清了，天空也更蓝了。”景区管委会资源环境管理局局长哈斯特说。

作为高原封闭湖，赛里木湖生态自我修复能力非常脆弱。“保护环境是我们工作的重中之重。”哈斯特表示，为了保护好赛里木湖的生态环境，景区实施了禁牧、轮牧和草畜平衡管理工作，用绿色生态围栏对环湖周边42.5万亩草场实施禁牧，修复治理13万亩草原，生态抛石固岸35公里，整治沟谷河道94公里，使天然草场得以休养生息。

新疆赛里木湖景区风光。人民网记者 刘洁妍摄

新疆赛里木湖景区风光。人民网记者 刘洁妍摄

随着一系列生态保护举措的实施，赛里木湖各类生态系统已开启良性发展态势。绿色发展还原了赛里木湖的生态蓝，科学保护造就了赛里木湖景区的环境美。

“经过多年努力，赛里木湖核心区域内退化草场植被得到全面恢复，景区核心区植被修复率达到95%以上；2018年赛里木湖的水质从IV类跃升至II类，部分水域达到了I类水质。”哈斯特说。

秉承“实施最严的保护措施、恢复最原始的生态、推进最科学的发展”理念，赛里木湖实现生态保护和开发利用协调发展，已成为推进区域全域旅游快速发展的强力引擎，辐射带动越来越多的业态融入共享赛里木湖美景之中。

据统计，今年7月1日至12日，景区接待游客量38.1万人次，同比增长16%。除环湖自驾游外，游客还可体验动力伞、帆船等多种游乐项目，在空中、湖中感受赛里木湖美景。“我们将持续加大生态保护力度，同时狠抓旅游服务质量和水平，不断完善基础旅游服务设施，让游客在最美的环境中获得最好的旅游体验。”哈斯特说。

(责编：苏缨翔、常红)

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