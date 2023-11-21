人民网记者 徐祥丽

当地时间11月15日，旧金山见证了两场举世瞩目的对话。白天，中美元首举行会晤，中国国家主席习近平高屋建瓴提出共同浇筑中美关系的五根支柱，开辟了两国关系新愿景。晚上，习近平主席出席美国友好团体联合举办的欢迎宴会并发表演讲，为推进中美友好事业指明方向。

当今世界，变乱交织。作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美如何“好好打交道”，关乎人类整体前途命运。涉过暗礁险滩，中美关系的巨轮从巴厘岛抵达旧金山，展现的是中方对人民、对世界、对历史的责任担当，也反映了期盼中美关系重回正轨的两国民意。

中美关系希望在人民，基础在民间。

158年前，大批中国工人来到美国，用自己的勤劳和智慧，铺设了横贯东西的太平洋铁路。87年前，美国记者埃德加·斯诺来到中国陕北，在烽火岁月里秉笔直书，向世界传递出不屈的“抗战之声”。78年前，中美共同参与发起旧金山制宪会议，推动建立了联合国。二战时期，中美共同为和平和正义而战：陈纳德将军带领飞虎队对日本侵略者作战；中国军民奋勇救助美国杜立特中校等飞行员。血与火淬炼的历史见证着：中美关系的根基是由人民浇筑的。

时代潮流，浩浩汤汤。中美两国，共同利益始终大于分歧。1971年春天，美国乒乓球队员科恩在日本参赛期间，误上了中国队的车。车上的中国乒乓球球员庄则栋送给他一块中国织锦，随后，科恩回赠了一件美国运动衫。很快，美国乒乓球代表团来到北京对中国进行友好访问；之后，沈阳杂技团赴美国访问演出；再然后，费城交响乐团首次访华……中美友好交往的浪潮掀起了。“小球转动大球”的故事证实着：中美关系的大门是由人民打开的。

“我相信，中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。”习近平主席在欢迎宴会上的演讲，赢得近二十次长时间热烈掌声。掌声中，回响着一段段难忘的友谊——

上个世纪初，美国教授加德纳曾在福建鼓岭度过童年。回到儿时故园，成了他念念不忘的遗愿。1992年，在福建工作的习近平邀请加德纳夫人访问鼓岭。她与丈夫儿时伙伴围坐畅谈往事，欣喜不已。二战期间，美国将军史迪威远渡重洋，与中国军民并肩奋战。前不久，重庆市举行了史迪威将军诞辰140周年纪念活动，史迪威将军后人亲临现场。习近平主席在给史迪威将军外孙的复信中说，“看到史迪威将军从事的中美友好事业已传承至家族的第五代人，我很欣慰。”

在演讲中，习近平主席还回顾了第一次访问美国时，住在艾奥瓦州的德沃切克夫妇家中的往事——“对我来说，他们就是美国。我也发现，两国虽然历史文化、社会制度、发展道路不同，但人民都善良友好、勤劳务实，都爱祖国、爱家庭、爱生活，都对彼此抱有好感和兴趣。”

欢迎宴会上，103岁的飞虎队老兵来了，史迪威将军后人来了，“鼓岭之友”来了，艾奥瓦州、华盛顿州的友人也来了。他们用热烈的掌声印证着：中美关系的故事是由人民书写的。

今天，中美之间已建立起284对友好省州和友好城市关系，最多每周300多个航班和每年500多万人次的相互往来。第六届进博会上，美国最大的参展团来华参展。中美元首旧金山会晤达成共识，明年大幅增加两国间直航航班，鼓励扩大留学生规模，加强文化、体育、青年、工商界交流。任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基。中美关系的未来，将由两国人民共同创造。

不论形势如何变化，中美人民交流合作的根本愿望不会改变，中美关系走向光明的未来必然依靠人民。大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。只有本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则处理两国关系，才能不负中美两国人民。

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