新华社北京11月28日电 日本冲绳县嘉手纳町议会27日通过决议，将向驻日美军提出抗议，要求减少嘉手纳空军基地的噪音。这一驻日美军基地的噪音事件成倍增加，引发周围居民强烈不满。

嘉手纳基地距离居民区非常近。日本媒体报道，去年11月起，驻日美军开始撤回嘉手纳空军基地老旧的F-15战机，更换为新型号战机，继而飞机起降次数增加、噪音激增。一项最新调查结果显示，今年4月至10月，嘉手纳地区测得的噪音事件是去年同期的8.8倍，严重影响周边居民日常生活。

嘉手纳空军基地附近一名74岁居民怒斥：“噪音没完没了，夜间和休息日也不停……多的时候每天达到100次左右。”受此影响，他无法听清电视节目声音，两岁的孙子时常被美军战机噪声吓哭。

11月23日，在日本冲绳县，民众在集会上高呼口号。新华社记者冯武勇摄

嘉手纳町议会27日召开会议，一致通过抗议决议，要求美军遵守相关限制措施，减少噪音。议员当山均说，美军长期肆无忌惮地制造噪音，周边居民已经忍无可忍、愤怒至极。

今年6月，嘉手纳基地周围多个地方政府向日本防卫省冲绳防卫局提出抗议，呼吁日本中央政府不能再对美军长期制造有害噪音坐视不管。不过，那次抗议只换来冲绳防卫局与以往一样的回应，即“希望美方把对当地的影响降到最低”。

长期以来，驻冲绳美军士兵犯罪、军机坠毁、高空坠物、噪音骚扰等事件频繁发生。冲绳县民众抱怨，冲绳面积仅占日本国土0.6%，却是超过70%的驻日美军设施所在地，让人饱受困扰。（张旌）

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