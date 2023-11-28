新华社北京11月28日电 美国阿波罗全球管理公司提供的数据显示，美国联邦政府巨额未偿还债务将在今后12个月内到期，可能迫使美债利率上行。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。新华社记者刘杰摄

美国商业内幕网站26日报道，依据阿波罗首席经济师托尔斯滕·斯洛克9月提供的数据，美国联邦政府的7.6万亿美元债务将自当前的一年内到期，达2021年初以来新高。

斯洛克预期，巨额债务临期可能对美债利率构成上行压力。

商业内幕网站说，美国财政部本月初发布最新季度再融资声明后，明年到期的联邦政府债务可能进一步增加。

另外，美国联邦储备委员会的量化紧缩项目同样令美债利率承受上行压力。商业内幕网站提供的数据显示，美联储缩表规模已达大约1万亿美元，这意味着美债已失去美联储这个最大买家。

随着美联储过去一年半以来持续加息，美国联邦政府借债成本不断上升。虽然美债利率11月下滑，但仍高于一年前水平。

据报道，美国财政部最新发行的债券难以找到足够买家，近期美国国债拍卖遭遇需求疲弱。

国际信用评级机构穆迪10日宣布，由于美国利率持续上升以及美国国会政治极化加剧，决定把美国主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”。（卜晓明）

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