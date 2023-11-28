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国际电联：全球数字鸿沟依然存在

2023年11月28日13:21 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦11月27日电（记者王其冰）国际电信联盟27日发布的2023年度全球互联网连接情况报告显示，互联网连接不均衡现状凸显全球依然存在数字鸿沟。

　　国际电联《2023年事实与数据》年度报告通过对关键指标的评估来跟踪全球互连互通情况，包括与基础设施、负担能力、性别和地点等相关的指标，同时也将全球5G网络覆盖和互联网流量数据的新指标纳入跟踪范围。

　　报告显示，对互联网数据使用的分析显示，2022年固定宽带服务占全球互联网流量的80%以上。由于互联网服务价格高和通信基础设施缺乏，低收入国家每100人只有一人订购固定宽带服务。2022年，全球固定宽带用户平均每月使用的数据量为257GB，而在低收入国家仅为161GB。

　　全球使用互联网服务的人口比例为67%，其中欧洲、独联体和美洲有约90%人口为互联网用户；阿拉伯国家和亚太地区约三分之二的人口使用互联网，与全球平均水平一致；非洲只有37%的人口为互联网用户。

　　报告说，2023年全球15岁至24岁的年轻人中有79%使用互联网；81%的城市居民使用互联网，是农村地区互联网用户比例的1.6倍。

(责编：崔译戈、崔越)

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