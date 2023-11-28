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共话中国经济新机遇丨专访：中国纯电动汽车助力马耳他绿色减排——访马耳他扎布客运公司首席执行官扎布

2023年11月28日13:20 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔11月27日电 专访：中国纯电动汽车助力马耳他绿色减排——访马耳他扎布客运公司首席执行官扎布

　　新华社记者陈文仙

　　马耳他扎布客运公司不久前从中国引进了一批大型纯电动旅游客车。该公司首席执行官埃马努埃尔·扎布日前接受新华社记者专访时表示，中国纯电动汽车不仅对环境友好，而且质量过硬，引进中国纯电动汽车将有助于马耳他交通发展实现减排降碳目标。

　　经过多方市场调查对比和前往中国实地考察，扎布最终从中国引进了4辆车长12米、51座的宇通大型纯电动旅游客车。他说，这些车辆已落地马耳他，等注册等相关手续办妥，很快就可以在马耳他街道上行驶，为来自世界各地的游客提供绿色舒适的服务。

　　据介绍，扎布客运公司是马耳他规模最大的私营客运公司之一，拥有25辆大巴车、25辆小巴车和部分轿车，主要提供校车、旅游客运、机场大巴及出租车等服务。

　　为紧跟欧盟和马耳他政府加快节能减排和鼓励发展新能源车的步伐，扎布客运公司正致力于绿色转型。扎布表示，这是宇通纯电动旅游客车首次进入地中海岛国马耳他，“以引进纯电动客车为起点，我们着眼于更美好的未来”。

　　除了绿色转型，扎布引进中国纯电动旅游客车的另一个重要原因是质量好。“我愿意花费更多资金引进质量更好的客车，这正是我选择中国纯电动客车的理由所在。”

　　扎布计划明年引进中国纯电动中巴和小巴车，同时他也在和中国纯电动轿车制造商接触，计划引进中国纯电动轿车。

　　在扎布眼里，他与中国“有缘”。25年前，他第一次访问中国，引进了中国品牌的小巴车。今年5月，他第二次访问中国，前往郑州实地考察，引进了中国品牌的纯电动客车。“我喜欢与中国公司合作。”扎布说，中国合作伙伴非常优秀、诚实、值得信赖。

　　据他介绍，目前马耳他公共交通系统已有约30辆中国品牌的大巴车投入运营，名爵、比亚迪等电动汽车也已进入马耳他市场。

　　扎布对马中两国在绿色交通领域的合作前景充满信心。“马耳他政府非常期待绿色能源和绿色交通的发展，而中国恰好可以为我们提供合适的优质产品。”

(责编：崔译戈、崔越)

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