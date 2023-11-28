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海军第44批护航编队抵达缅甸

2023年11月28日13:18 | 来源：人民海军
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　　当地时间11月27日，海军第44批护航编队抵达缅甸仰光开始进行为期4天的友好访问。中国驻缅甸大使陈海携使馆工作人员、缅海军船坞基地司令佐温少将携官兵代表以及华人华侨等约500人到码头迎接。

　　11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为官兵整齐列队，向码头欢迎人群挥手致意。张元虎 摄

　　当地时间11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为码头欢迎人群挥舞五星红旗，热烈欢迎海军官兵。张元虎 摄

　　11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为码头欢迎人群挥舞五星红旗，热烈欢迎海军官兵。方思航 摄

　　当日15时许，悬挂“中缅友谊万古长青”等横幅的中国海军淄博舰、荆州舰在缅海军“德彬瑞梯”号护卫舰引导下缓缓靠上仰光迪拉瓦码头。编队官兵身着洁白的军装在甲板上分区列队，精神抖擞。欢迎人群打着“热烈欢迎中国海军第44批护航编队访问缅甸”的横幅，挥舞着中缅两国国旗欢迎中国海军的到来。

　　11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为码头欢迎人群挥舞五星红旗，热烈欢迎海军官兵。方思航 摄

　　当地时间11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为码头欢迎人群挥舞五星红旗，热烈欢迎海军官兵。方思航 摄

　　11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为码头欢迎人群挥舞五星红旗排队参观舰艇。方思航 摄

　　靠港后，陈海大使在淄博舰舰长、政委的陪同下检阅了淄博舰仪仗队，并与编队指挥员进行了座谈交流。缅甸海军领导、我驻缅甸大使馆工作人员以及前来欢迎的华人华侨登上淄博舰参观。

　　11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为欢迎人群登舰参观，并合影留念。姜霞 摄

　　11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为欢迎人群登舰参观，并位舰艇飞行甲板合影留念。方思航 摄

　　11月27日下午，海军第44批护航编队访问缅甸仰光。图为华人华侨在舰艇前合影留念。姜霞 摄

　　据悉，这是中国海军舰艇编队第6次访问缅甸。期间，编队指挥员将拜会缅军地高层领导慰问当地小学师生。编队官兵将与缅海军官兵进行专业交流、文体竞技以及相互参观军事设施等活动。淄博舰、荆州舰将举行舰艇开放，并举办甲板招待会。

(责编：刘叶婷、崔越)

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